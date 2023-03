Red Hot Chili Peppers en Sudamérica: la publicación que ilusiona a los fanáticos

Los Red Hot Chili Peppers están a punto de embarcarse en una gira que por Estados Unidos/Canada y Europa y junto a un selecto grupo de teloneros que los estarán acompañando (The Strokes, St. Vincent, the Mars Volta, Thundercat y City and Color, Iggy Pop y the Roots y King Princess) en diferentes fechas. Sin embargo una publicación en las redes de la banda Sudamérica se ilusiona con ser parte del tour.