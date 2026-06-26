"Remigio Verdiales" es el primer musical con títeres y se presenta en el Teatro Sarmiento Por Carolina Liponetzky + Agregar ámbito en









“Remigio Verdiales, un carpincho”, creada por Pablo Gorlero, se pregunta quién es el invasor y quién el invadido, la imperiosa necesidad de no mirar al costado y en cambio mirar al de al lado y tenderle una mano; el horizonte de armonía con la naturaleza, la convivencia y la empatía. Desde hoy en el Teatro Sarmiento.

El Grupo de Titiriteros del San Martín no sólo confeccionó los bellísimos títeres sino que aprendieron a cantar y bailar.

Pablo Gorlero cuenta hace rato que ante la imposibilidad de construir conciencia desde el periodismo optó por el teatro, herramienta con la que viene hablando del desprecio al diferente, de la imperiosa necesidad de no mirar al costado y en cambio mirar al de al lado y tenderle una mano; del miedo al otro, el individualismo que no lleva a construir comunidad, la búsqueda del abrazo, el horizonte de armonía con la naturaleza, la memoria para no repetir los mismos errores, la nostalgia por la infancia, la convivencia y la empatía. De algunos de estos tópicos también habla “Remigio Verdiales, un carpincho”, inspirada claramente en la pelea por los carpinchos en Nordelta, el escozor que generó en los vecinos, el interrogante de quién es el invasor, quien el invadido y cómo llegar a un entendimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

DSC_7445.Remigio Verdiales-un carpincho-Gorlero-TSM-Foto Carlos Furman

Gorlero además es conocedor, respetuoso y amante de los animales y las plantas, razón por la cual aparecen en la obra un gran número de animales que irrumpen con sus personalidades y rasgos bien marcados: el carpincho protagónico, un coipo que no soporta que lo confundan con una rata, una comadreja que sueña con ser actriz trágica, un pato acelerado que observa todo desde el aire y el dúo inseparable de una cierva de los pantanos y un carancho. La obra se empeña por nombrarlos y dar a conocer sus cualidades, en contraste con la ignorancia de los vecinos altaneros y huecos.

DSC_6799.Remigio Verdiales-un carpincho-Gorlero-TSM-Foto Carlos Furman

Gorlero no sólo se propuso traer ese tema a las tablas sino que se embarcó en crear el primer musical con títeres, para lo cual el Grupo de Titiriteros del San Martín no sólo confeccionó los bellísimos títeres (diseñados por Alejandra Farley) sino que aprendieron a cantar y bailar. Además de manipular con encanto a estas criaturas, conmueven y divierten en un espectáculo mágico, un regalo luminoso, sin moraleja ni discurso ecologista pero en cambio con una invitación a seguir pensando. Mención especial para el perro Lino, creado a imagen y semejanza del perro real de Gorlero, que lo acompaña a diario a los ensayos y funciones con una conducta envidiable. Finalmente, son excelentes los títeres de la nena Catalina y las cuatro máscaras de los humanos: dos mujeres botoxeadas y dos hombres corporativos.

A destacar, que el CTBA apoye esta clase de propuestas que nutren y marcan diferencia cualitativa en relación a otros espectáculos para vacaciones. Remigio Verdiales es un carpincho tranquilo amante del agua, los matecitos y el silencio, hasta que ve alterada su rutina en el humedal cuando extraños ruidos interrumpen sus siestas y el nivel del agua comienza a descender. Sin que los animales lo adviertan, los humanos construyen viviendas en la zona, amenazando el equilibrio del humedal. DSC_6635.Remigio Verdiales-un carpincho-Gorlero-TSM-Foto Carlos Furman Además de la dramaturgia, letras y dirección de Gorlero para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (dirigido por Adelaida Mangani) que se lucen esta vez además como actores, es preciso destacar la labor del director asistente y la dirección vocal de Jerónimo Dodds, la bella música original de Fernando Ariel Nazar, el diseño de escenografía de Micaela Sleigh, el diseño de vestuario de Javier Ponzio, el diseño de iluminación de Agustín Bandi y la coreografía de Marina Svartzman. Las funciones son los sábados y domingos y de martes a domingos durante las vacaciones de invierno, a las 15 horas. en el Teatro Sarmiento, al lado del Ecoparque.