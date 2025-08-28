"Star Wars: Starfighter": la película protagonizada por Ryan Gosling confirma su elenco y presenta su primera imagen







La película se rodará este otoño y su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. Los detalles de Starfighter se dieron a conocer en abril durante la Star Wars Celebration en Tokio.

Gosling protagoniza la nueva película de Star Wars.

Star Wars: Starfighter la esperada película protagonizada por Ryan Gosling ambientada en el universo de Star Wars confirmó su elenco y presentó su primera imagen.

Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams se unirán a Gosling en Star Wars: Starfighter de Lucasfilm. Shawn Levy dirige la película y Jonathan Tropper escribe el guion.

“Siento una profunda sensación de emoción y honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter ”, dijo el cineasta Shawn Levy en un comunicado. “Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó, invitándome a desarrollar una aventura original en esta increíble Galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, creativa y personalmente. Star Wars moldeó mi percepción del potencial de una historia, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden perdurar para siempre. Unirme a esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, tanto en pantalla como fuera de ella, es una emoción inolvidable.

La película se ambienta cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio IX — El Ascenso de Skywalker, que concluyó la saga Skywalker y actualmente es la última película en la cronología de Star Wars.