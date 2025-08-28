Star Wars: Starfighter la esperada película protagonizada por Ryan Gosling ambientada en el universo de Star Wars confirmó su elenco y presentó su primera imagen.
"Star Wars: Starfighter": la película protagonizada por Ryan Gosling confirma su elenco y presenta su primera imagen
La película se rodará este otoño y su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. Los detalles de Starfighter se dieron a conocer en abril durante la Star Wars Celebration en Tokio.
Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams se unirán a Gosling en Star Wars: Starfighter de Lucasfilm. Shawn Levy dirige la película y Jonathan Tropper escribe el guion.
“Siento una profunda sensación de emoción y honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter ”, dijo el cineasta Shawn Levy en un comunicado. “Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó, invitándome a desarrollar una aventura original en esta increíble Galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, creativa y personalmente. Star Wars moldeó mi percepción del potencial de una historia, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden perdurar para siempre. Unirme a esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, tanto en pantalla como fuera de ella, es una emoción inolvidable.
Qué se sabe sobre Star Wars: Starfighter
La película se ambienta cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio IX — El Ascenso de Skywalker, que concluyó la saga Skywalker y actualmente es la última película en la cronología de Star Wars.
