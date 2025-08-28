Ridley Scott confirmó que está trabajando en una tercera película de "Gladiador"







El anuncio llega apenas un año después del estreno de Gladiador II, con Paul Mescal en el papel protagónico.

Ridley Scott planea seguir ampliando el universo iniciado en el año 2000.

Ridley Scott abordó la posibilidad de realizar Gladiador 3 y una tercera precuela de Alien, ofreciendo una prometedora actualización.

Estrenada el año pasado, la secuela de Scott de su épica del año 2000, Gladiador, seguía a Lucius, el hijo de Maximus, quien se convierte en héroe del Coliseo. La película no fue un gran éxito de taquilla, pero el director ya había expresado su interés en una secuela.

En una entrevista concedida a The Guardian, el director británico de 87 años ha confirmado lo que hasta ahora eran solo rumores: habrá Gladiador 3. Scott lo expresó de manera clara cuando, preguntado por sus proyectos, respondió: "Gladiador [3] está en proceso ahora mismo". Es decir, no se trata de una simple idea sobre la mesa, sino de un desarrollo en curso que da continuidad a una de sus películas más icónicas.

El anuncio llega apenas un año después del estreno de Gladiador II, con Paul Mescal en el papel protagonista. La secuela funcionó como una arriesgada apuesta por recuperar un universo que muchos consideraban cerrado con la muerte de Máximo (Russell Crowe) en la cinta original.

Pese a las dudas iniciales, la película atrajo a millones de espectadores y dejó abierta la puerta a futuras entregas, un gesto que ahora cobra pleno sentido con la oficialización de esta tercera parte.

¿Habrá más precuelas de Alien? En la misma conversación, Scott también fue preguntado por el futuro de la franquicia Alien, de la que dirigió las precuelas Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017). Aunque no confirmó un título en firme, dejó abierta la puerta con un escueto "sí, si tengo una idea, por supuesto". Es decir, la posibilidad de un tercer capítulo en esa línea existe, pero dependerá de que encuentre una trama adecuada que justifique retomar este proyecto.

