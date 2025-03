Robert Pattinson habló sobre su deseo de volver a interpretar a Batman pronto

La secuela de "The Batman" ha estado mucho tiempo en desarrollo y no llegará a los cines hasta 2027.

Robert Pattinson protagonizó The Batman en 2022.

Robert Pattinson se unió recientemente al portal Hero Magazine para entrevistar a su coprotagonista de Mickey 17, Naomi Ackie , pero la conversación abordó brevemente el papel de Pattinson como Batman . El actor hizo su debut como Caballero de la Noche en el gran éxito de Matt Reeves de 2022, The Batman , que obtuvo elogios y 772 millones de dólares en la taquilla mundial. La secuela ha estado mucho tiempo en desarrollo y no llegará a los cines hasta 2027.

El actor aclaró: “Estoy viejo, pero estoy más sano. Creo que incluso he reducido un poco mi edad biológica”.

Pattinson habló recientemente con el portal Variety en el estreno de Mickey 17 en Londres y dijo que esperaba estar filmando The Batman 2 a fines de 2025 . “Y sé de qué se trata, pero no puedo decírselo a nadie”, agregó, “pero es genial. Es muy emocionante”.

The Batman 2 llegará a los cines 5 años después de la primera parte

El codirector de DC Studios, Peter Safran, dijo en un evento de prensa el mes pasado que Reeves "aún no había entregado un guion completo" para la secuela de The Batman, "pero lo que hemos leído hasta ahora es increíblemente alentador". El codirector de Safran, James Gunn, defendió originalmente el retraso del lanzamiento de The Batman 2 cuando Warner Bros. anunció que retrasaría la secuela del 2 de octubre de 2026 al 1 de octubre de 2027.

“Para ser justos, una brecha de 5 años o más es bastante común en las secuelas”, escribió Gunn en Threads en ese momento. “7 años entre 'Alien' y 'Aliens'. 14 años entre 'Incredibles'. 7 años entre las dos primeras 'Terminators'. 13 años entre 'Avatars'. 36 años entre 'Top Guns'. Y, por supuesto, 6 años entre 'Guardians Vol 2' y 'Vol 3'”.

“Matt [Reeves] está comprometido a hacer la mejor película posible, y nadie puede adivinar exactamente cuánto tiempo llevará escribir un guion”, agregó Gunn en una publicación aparte. “Una vez que hay un guion terminado, hay alrededor de dos años para la preproducción, el rodaje y la posproducción de las grandes películas”.

Gunn ha insistido en repetidas ocasiones en que ninguna película se pondrá en producción bajo el sello de DC Studios sin un guion completo. Explicó su razonamiento diciendo a la prensa: "Ya es bastante difícil hacer una buena película con un buen guion. Es casi imposible hacer una película con un guion que estás escribiendo sobre la marcha".