Musicales 2026: se presenta "Company" con Fer Dente en su doble papel de actor y director

Luego de cuatro años de no actuar en musicales, Fer Dente regresa con uno de los títulos más emblemáticos del teatro musical , “Company”. Había hecho "Regreso en Patagonia", "La fiesta de los chicos" y "Kinky boots". Dirigió "Heathers", "Rent" y "Despertar de primavera".

Esta versión de "Company", con orquesta en vivo y únicas ocho semanas de funciones, se suma al variado menú de musicales que tendrá la cartelera 2026, entre ellos, “Billy Eliot”, “Charlie y la fábrica de chocolate” o “Anastasia”.

Con big band en vivo, un gran elenco y una puesta moderna, este clásico de Broadway de Stephen Sondheim invita a reflexionar sobre las relaciones, la soledad, el amor y la búsqueda de conexión en tiempos donde el compromiso parece una rareza.

El elenco se completa con Alejandra Radano, quien interpretará a Joanne, una mujer brillante, sarcástica, magnética y de mirada implacable sobre el amor y el matrimonio.

Dente encarna a Bobby y siguen Diego Jaraz, Laura Silva, Hernán Kuttel, Vanesa Butera, Felipe Forastiere, Andrea Mango, Sebastián Holz, Denisse Cotton, Sacha Bercovich, Paz Gutiérrez, Mariel Percossi, Martina Loyato, Lali Vidal y Uriel Bruk.

“Company” se presenta en el teatro El Nacional Sancor Seguros con producción de Club Media. Ambientada en una gran ciudad, la historia gira en torno a Bobby , un hombre encantador que, al cumplir 35 años, se enfrenta a sus propios miedos sobre la intimidad y los vínculos. A través de una serie de escenas y canciones que revelan la intimidad de sus amigos casados y sus propias relaciones, “Company” aborda temas como los vínculos modernos y el deseo de no estar solo.

Con canciones recordadas como “Being Alive”, “The Ladies Who Lunch” y “Another Hundred People”, esta musical se consagró como una de las piezas más influyentes del género y un clásico absoluto del repertorio de Sondheim. Esta versión, con orquesta en vivo y únicas ocho semanas de funciones, se suma al variado menú de musicales que tendrá la cartelera 2026, entre ellos, “Billy Eliot”, “Charlie y la fábrica de chocolate” o “Anastasia”.

La dirección general es de Dente; coreografía de Vanesa García Millán, dirección vocal de Eugenia Gil Rodríguez; dirección musical de Damián Mahler; escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez; sonido de Gastón Briski; luces de David Seldes; vestuario de La Polilla.

