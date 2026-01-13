Julia Zenko: "Esta obra muestra cómo cuatro mujeres pueden darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida y pelean por conseguirlo" Por Carolina Liponetzky + Seguir en









“Las que gritan” está protagonizada por Julia Zenko como la madre y Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro como las hijas. Se estrenó el fin de semana en el Teatro Metropolitan y está dirigida por Manuel González Gil.

“En estos tiempos de empoderamiento de la mujer, reconforta que muchas obras hablen de nosotras y que el público tenga ganas de verlas”, dice Julia Zenko, quien protagoniza “Las que gritan”, junto con Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro en el Teatro Metropolitan. La obra escrita por José María del Castillo y Antonio Rincón Cano tiene versión de Manuel y Sofía Gonzalez Gil y puede verse los sábados a las 23 y domingos a las 21.

Periodista: Dicen que es una comedia sobre mujeres que se animan a gritarle a la vida para empezar a vivir. ¿Qué es aquello que gritan?

Julia Zenko: Lo que se ve en estos personajes es un darse cuenta que dentro de cada una de estas mujeres tenían muchas cosas por concretar, por cambiar, y eso gritan. Mi personaje tiene sueños postergados por la maternidad, siguió a su marido, había sueños que desde muy chica y que a través de los años no pudo concretar. Entonces decide ir por eso. Tiene a sus hijas, con su forma de vida y sus deseos reprimidos. La obra muestra cómo estas cuatro mujeres pueden darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida y pueden concretarlo.

P.: ¿Qué te interesó del texto y la adaptación de los Gonzalez Gil?

J.Z.: Cuando Manuel me mandó el texto, el título me encantó. Es una obra de mujeres con sus conflictos, sus deseos, represiones, en mi caso mi personaje es madre de tres mujeres grandes y cada una con un camino diferente. Me gustó la idea de que en el transcurso de la obra logren gritar lo que sienten y desean, y se nota un cambio en cada una de ellas. Me gusto que haya varios momentos musicales, en especial el por qué del momento de consuelo, mi momento, donde ella cuenta parte de su vida. Cada una de las hijas y la madre tienen un momento musical donde hablan de sus características y deseos. Con lindas letras de Gonzalez Gil y hermosa musica de Martín Bianchedi.

P.: Hay varias obras en cartel con hijas y sus madres, algunas con la madre enferma, con hijas haciendo de madres, otras sobre hijas que deciden qué hacer con la herencia, en esta historia la madre las convoca para ayudarlas ¿qué podés reflexionar? J.Z.: Es hermoso que haya historias de este tipo en cartel para exponer conflictos, frustraciones, alegrías y deseos de las mujeres. En esta época y con nuestro empoderamiento, reconforta que muchas obras hablen de esto y que el público tenga ganas de verlas. Somos 4 mujeres que con mucho humor y reflexión ofrecemos esta obra que puede caerle bien tanto a hombres como a mujeres. P.: ¿Cómo ves al público y a la Cultura hoy? J.Z.: La cultura es muy necesaria en estos tiempos, siempre estaremos ahí para compartir con el público momentos agradables, reflexivos y juntarnos en un teatro, boliche o plaza, para hacer frente a situaciones duras y difíciles que a veces vivimos. Tanto ahora como en otros tiempos cuando se vivían situaciones difíciles en el país, la música o el teatro fueron lugares para poder ser felices, pasarla bien, y no solamente con el humor sino con el pensamiento. Jugar un rato con nuestra imaginación, deseos, esos momentos que nos nutren.

