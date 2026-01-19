Se estrenó "Papá por siembre" en el Liceo, a sala llena Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Comenzó la seguidilla de musicales para 2026 con el lanzamiento de "Papá por siempre", con Campi, dirigido por Ariel del Mastro y Marcelo Caballero, misma dupla que "La sirenita" y la que viene en invierno, "Charlie y la fábrica de chocolate".

El emblemático personaje de Robin Williams que conquistó al público en los años 90 volvió a escena, encarnado por Martín “Campi” Campilongo.

Se estrenó el fin de semana "Papá por siembre", versión teatral de la mitica película Mrs. Doubtfire con Robin Williams, en clave de comedia musical para toda la familia que combina risa, ternura y música en vivo.

El emblemático personaje de Williams que conquistó al público en los años 90 vuelve a escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo y encarnado por Martín “Campi” Campilongo. El estreno con localidades agotadas en el Teatro Liceo apuesta a funciones de de martes a domingo, con doble función los viernes y sábados.

La adaptación local del cine al teatro cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro, dirección de actores de Marcelo Caballero (mismo equipo que "La sirenita" y otras) dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Alberto Favero y diseño escenográfico de Jorge Ferrari. “Papá por siempre” lleva al teatro una de las historias más entrañables del cine: la aventura de Daniel, un papá que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en la Señora Doubtfire para recuperarlos.

El musical cuenta con actores experimentados en los roles de productores: Flor Bertotti en la producción artística y Federico Amador junto a Juan Manuel Caballé y Morris Gilbert al frente de la producción general. La obra recupera el espíritu de la versión original protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local. La dirección musical del maestro Alberto Favero significa el regreso a los escenarios argentinos luego de 10 años.

Dani “La Chepi” por primera vez forma parte de un musical, en el papel de Miranda, la madre trabajadora y cariñosa, en tanto Albana Fuentes (protagonista de "La Sirenita" surgida de un casting y devinda famosa), dará vida a Lydia, la hija mayor; mientras que el influencer Pablo Albella debuta en el género interpretando a André. El elenco se completa con un grupo de chicos y chicas surgidos de audiciones.

