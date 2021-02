Grabaciones

=“Débris d’un vampire sidéral/”Escombros de un vampiro sideral“. Vera Cirkovic. Edición digital.

Foo Fighters no protesta

Bienvenidos al 2021, año de la felicidad en el que todos estaremos vacunados y, por si fuera poco, los rockeros estadounidenses dejarán de hacer las canciones tristes y combativas de la era Trump. Se acabó la canción de protesta del siglo XXI, salvo que los que protesten sean los “proud boys” y otros grupos fundamentalistas. Ya empezó el rock de la era Biden. O al menos, eso parece indicar el nuevo disco de los Foo Fighters, lo más rockero que haya hecho la banda del ex Nirvana Dave Grohl en años. “Medicine at Midnight” es un título que refiere a la típica juerga rockera del sábado por la noche. Algo así como el “It’s only rock’n roll” con el que los Rolling Stones dejaron de insistir con las metáforas sociales de “Street Fighting Man” y se concentraron en el sexo, drogas y el rock’n roll. Si bien los Foo Fighters no son los Stones, los primeros tracks de este disco cumplen su cometido de amenizar cualquier reunión nocturna de gente moderadamente intoxicada. Incluso hay algunas buenas letras como la que da su nombre al álbum, o “Waiting On a War”. El problema con esta medicina rockera es que si se escucha el disco completo se percibe cierta repetición entre los temas. Sin embargo, en el feliz 2021 cada vez menos gente escucha un álbum entero.

