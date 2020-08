"Satori Sur": a través de Miguel Grinberg regresan los años 60

“Por supuesto que yo sabía quién era Miguel Grinberg, pero nunca lo había tratado. La productora Laura Bruno me propuso hacer una película sobre él; lo fuimos a ver a una radio y a los pocos días fuimos a desayunar. Me di cuenta de inmediato que tenía cientos de anécdotas, y por eso decidí centrarme en los años ’60 y ’70, y lo que tenía que ver con el rock y la cultura joven”. Federico Rotstein, director del film “Satori Sur” que se estrena mañana en el streaming de Cine.Ar, explica así cómo empezó esta primera parte de algo más grande que se llama “Mapa del rock-Aquí, allá y en todas partes”, aunque no está seguro de cómo va a seguir, debido -entre otras cosas- a la pandemia. En todo caso, esta primera entrega que ya tiene un site on line y que, literalmente, da ubicaciones geográficas de dónde ocurrieron los grandes hechos e historias esenciales de nuestro rock.