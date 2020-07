Los Rolling editan un tema que esperó 46 años

Los Rolling Stones lanzaron en abril su nuevo tema “Living in a Ghost Town”, que fue grabado en parte durante el confinamiento por el coronavirus. Esa canción, “Scarlet” y otros dos temas inéditos se presentarán en septiembre en una nueva versión multiformato de su álbum de 1973 “Goats Head Soup”. que saldrá a la venta el 4 de septiembre. “Scarlet” se incluirá en la caja y en las ediciones “Deluxe” del CD y del vinilo de la reedición del álbum de 1973 “Goats Head Soup”, junto a otras dos pistas inéditas, “All the Rage” y “Criss Cross” y otras rarezas, “outtakes” (grabaciones originalmente descartadas) y versiones alternativas.

La colaboración entre la famosa banda y Jimmy Page no fue la única. En los 60 habían grabado juntos “Heart of Stone”, una canción que recién sería editada en 1975; y en 1986 volvieron a encontrarse para “One Hit (To the Body)”, tema que abre el disco “Dirty Work”. “Goats Head Soup” incluye el famoso tema “Angie”, que aunque existen muchas leyendas al respecto, habría sido inspirado por el nacimiento de Angela, una de las hijas de Keith Richards; por lo que “Scarlet” sería la segunda canción dedicada en esos días a hijas de los músicos. Scarlet Page es actualmente una famosa fotógrafa de estrellas de rock y el año pasado estuvo en la Argentina en donde retrató a Charly García y Juanse, además de presentar su colección de imágenes de leyendas internacionales.