The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones, parte 6

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones. En 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones, (acá están la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte) a continuación la sexta y última parte de dicha selección:

(I Can't Get No) Satisfaction

"(I Can't Get No) Satisfaction" tal vez la canción más conocida de los Stones, fue lanzada como sencillo en 1965 para luego ser incluida en la versión estadounidense del disco Out of Our Heads. Compuesta por Jagger y Richards, la letra del cantante es pura referencias sexuales y una critica a la sociedad de la época, esto causo una gran controversia que no evito que se convierta en un éxito indiscutido. El riff tan característico es obra de Richards, según contó el mismo se despertó en medio de la noche con el sonido en su cabeza, lo grabó de manera casera y siguió durmiendo. Es considerada por la crítica como la mejor grabación de la banda y una de las mejores de la música contemporánea. En 2004, la revista Rolling Stone la eligió en el puesto 2 en su Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Sympathy For The Devil

"Sympathy For The Devil" es la primera piasta del álbum Beggars Banquet de 1968, el séptimo álbum de estudio en el Reino Unido y el noveno en los Estados Unidos. Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, en la letra, Jagger interpreta a un misterioso personaje que se resiste a dar su nombre y que se atribuye ser el responsable detrás de todos los actos de maldad que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad, citando sucesos como la crucifixión de Jesús, el asesinato de la familia Romanov durante la Revolución rusa, la Segunda Guerra Mundial o el asesinato de Robert y John F. Kennedy. El proceso de grabación del tema quedo registrado en la homónima de Jean-Luc Godard. Ha sido reversionada por numerosas bandas así como también ha aparecido en películas, series y videojuegos teniendo de esta manera un gran impacto en la cultura popular. En el año 2004 la revista Rolling Stone incluyó a la canción en el puesto 32 en su Lista de Rolling Stone de las 500 canciones más grandes de la historia.

Brown Sugar

"Brown Sugar" es la canción que abre el disco de 1971 Sticky Fingers, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Acreditada al dúo Jagger y Richards fue principalmente compuesta por el cantante en 1969 mientras rodaba la película Ned Kelly. La gran controversia generada alrededor de su letra no impidió que llegará al numero 1 de los rankings en Estados Unidos y al 2 en Reino Unido. Fue tocada en vivo dos años antes de su lanzamiento oficial en el fatídico concierto de 1969 en Altamont, ha estado presente desde la gira europea de 1970 hasta el día de hoy, siendo una de las canciones que más veces han interpretado en vivo.

Tumbling Dice

"Tumbling Dice" es la pista cinco del álbum doble de 1972 Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Esta acreditada al dúo Jagger/Richards se grabó en el sótano de Villa Nellcôte, la casa de Richards cerca de Villefranche-sur-Mery. Fue el sencillo de mayor éxito del disco llegó al número 7 en las listas de éxito estadounidenses y al número 5 en el Reino Unido. En 2004 fue colocada por la revista estadounidense Rolling Stone en el puesto 424 entre Las 500 mejores canciones de todos los tiempos. "Tumbling Dice" fue tocada en vivo por primera vez durante la gira por Estados Unidos de 1972 y desde allí siempre fue parte del repertorio en vivo de los Stones.

She's A Rainbow

"She's A Rainbow" es la canción numero seis del disco de 1967 Their Satanic Majesties Request, el sexto álbum de estudio en el Reino Unido y su octavo álbum en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards es quizás la obra máxima del coqueteo de los Stones con el rock psicodélico. John Paul Jones, posterior miembro de Led Zeppelin, hizo los arreglos de cuerdas durante sus días como músico de sesión. Fue tocada en vivo por primera vez 30 años después de su lanzamiento durante el Bridges to Babylon Tour.

You Can't Always Get What You Want

"You Can't Always Get What You Want" es la pista nueve del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio, en el Reino Unido, y el decimo en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards la letra es una referencia precisa a los tópicos que imperaban en la década de los sesenta: amor, política y drogas. Ha aparecido en varias películas y series, fue colocada en el 2004 en el puesto 100 dentro de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Desde su lanzamiento se ha convertido en una canción infaltable en sus presentaciones en vivo.

Paint It, Black

"Paint It, Black" es la canción que da inicio a la versión estadounidense del disco de 1966 Aftermath. Compuesta por Jagger y Richards se caracteriza por el sonido del sitar aportado por Brian Jones. "Paint It Black" fue lanzada en Estados Unidos el 7 de mayo de 1966, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100, posición en la que se mantuvo por 11 semanas. En el Reino Unido, la canción fue lanzada el 13 de mayo de 1966, y también se convirtió en número uno en el UK Singles Chart, manteniéndose a lo largo de 10 semanas. En 2004 la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 174 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Beast Of Burden

"Beast Of Burden" es la novena canción del disco de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards fue principalmente impulsada por el guitarrista, una melodía mucho más tranquila en comparación los otros temas del disco. En 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 435 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Angie

"Angie" es la pista cinco del álbum doble de 1973, Goats Head Soup, el undécimo en el Reino Unido y decimotercero en los Estados Unidos. Acreditada Jagger y Richards, fue compuesta principalmente por este último, es una pieza acústica cuyo tema principal es el fin de un amor, su letra es la muestra de un amor perdido. "Angie" encabezó el Billboard Hot 100 durante una semana en octubre de 1973. También encabezó las listas en Australia, los Países Bajos, Canadá, Noruega y Suiza. En el Reino Unido, la canción alcanzó el puesto número 5 en la lista de singles del Reino Unido.

Gimme Shelter

"Gimme Shelter" es la pista que abre el álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio, en el Reino Unido, y el decimo en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards su letra es una alusión a la Guerra de Vietnam hablando de muertes, asesinatos y violaciones. Cuenta con la contribución de la cantante de soul y gospel Merry Clayton. Ha aparecido en películas, series y otros medios teniendo un gran impacto en la cultura popular. Es considerada por la crítica como una de las mejores grabaciones de la banda y una de las mejores de la historia del rock. "Gimme Shelter" fue ubicada en el puesto 38 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone en 2004