Romina Gaetani reapareció tras denunciar a su expareja y se sinceró: "Estoy rota"

La actriz volvió a estar en el ojo público tras presentarse junto a una banda de música. En sus palabras, reconoció el impacto emocional de su situación y aseguró estar "en carne viva".

La intérprete aseguró aún estar "en carne viva" luego de denunciar a su expareja por violencia de género.

La actriz Romina Gaetani reapareció días después de haber denunciado por violencia de género a su expareja, Luis Cavanagh. Debió cumplir con un compromiso artístico que tenía programado con anterioridad y participó de un show de música donde interpretó una canción sobre abuso en la pareja.

Gaetani se presentó junto a La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex la noche del lunes, donde cantó la canción “Malo”, de la cantante española Bebe, que aborda una situación de abuso.

En este contexto, habló del duro momento que atraviesa a través de un audio difundido en América, en el que reconoció el impacto emocional que le provocó la situación.

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota ”, confesó.

Durante la previa del evento, Gaetani fue fotografiada y abordada por la prensa pero evitó hacer declaraciones. “Estoy muy rota, muy en carne viva”, volvió a remarcar en el audio difundido.

El mensaje marcó la primera expresión pública de la actriz desde que se conoció la denuncia. Mientras tanto, la causa judicial avanza y hoy deberá ratificar su denuncia ante la Justicia acompañada por su abogado, Ignacio Trimarco.

Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género tras ser hospitalizada

La semana pasada se conoció la noticia de que Romina Gaetani habría sido víctima de un episodio de presunta violencia de género de parte de su expareja Luis Cavanagh que derivó en su internación en un sanatorio de Pilar y en la intervención policial y judicial.

La información fue dada a conocer por LAM (América TV), donde se leyeron al aire detalles del parte policial que documenta el hecho. Según contó Ángel de Brito, Gaetani debió ser asistida en un centro de salud luego de llegar con marcas visibles y signos de golpes, situación que activó el protocolo correspondiente.

“La atendieron en la guardia, primero, y después la derivaron a otro sector y aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género”, explicó De Brito al aire, mientras daba lectura al parte policial. De acuerdo al parte policial que reveló de Brito, la actriz se encontraba "muy nerviosa" y aseguró que su expareja era "violento por celos".