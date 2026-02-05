La familia de David Lynch reveló que publicará los guiones de "Unrecorded Night", la serie inédita del director

El realizador había presentado el proyecto a Netflix y se suponía que sería protagonizada Laura Dern y Naomi Watts.

La familia de David Lynch publicará los guiones de un proyecto no realizado llamado Unrecorded Night , según una nueva publicación de la hija del difunto director.

La muerte de Lynch fue anunciada por su familia en las redes sociales el año pasado, el 16 de enero de 2025. El realizador, quien es famoso por películas fundamentales como Mulholland Drive , Blue Velvet y la icónica serie de televisión Twin Peaks , reveló su diagnóstico de enfisema durante 2024 y, en noviembre de ese año, compartió que necesitaba oxígeno suplementario para caminar.

Según informes previos, Lynch había presentado a Netflix una nueva serie llamada Unrecorded Night . Según la revista Far Out, la serie fue aprobada, aunque se rumoreaba que Laura Dern y Naomi Watts podrían protagonizarla. Sin embargo, el proyecto se estancó durante la pandemia de Covid-19 y nunca se reanudó.

En Reddit, la hija de Lynch, Jennifer, respondió a un fan que le preguntó si podía ver el guion de la serie inédita en línea. En respuesta, Jennifer dijo que el guion podría publicarse póstumamente.

En la publicación, Jennifer escribió: “Es probable que mis hermanos y yo publiquemos los guiones de Unrecorded Night como una forma de ofrecer lo que no se pudo realizar a aquellos a quienes les hubiera encantado”.

Ella continuó: “Les ruego a todos que esperen este lanzamiento y no busquen lo que probablemente serán versiones no autorizadas y ensuciarían el hermoso trabajo que creó papá. Como millones de personas, admiramos profundamente la obra de nuestro padre y deseamos verla compartida y celebrada de todas las maneras posibles. Sabemos que hay un deseo y sentimos la necesidad de aprovechar al máximo los dones de papá".

Qué se sabe sobre Unrecorded Night, el proyecto inédito de David Lynch

El programa llegó incluso a la búsqueda de locaciones, según el director de fotografía habitual del cineasta. Sabrina Sutherland, productora de Lynch desde hace mucho tiempo, también calificó el guion como "lo mejor que ha hecho".

El año pasado, Peter Deming, quien colaboró con él en muchos proyectos, reveló que podría publicarse como libro. "Creo que fue una conversación que comenzó cuando David empezó a tener problemas de salud y se preguntó si podría sobrevivir", explicó.

Deming, quien leyó el guion, también había hablado previamente sobre él con The Film Stage. "Sin duda, es algo original... iba a tener muchos episodios, porque a David le gustaba mucho lo que él llamaba 'la historia continua'... En Twin Peaks: El Regreso, no estábamos seguros de cuántos episodios tendría hasta que entró en posproducción, porque no estaba escrito así; estaba escrito como una película de 550 páginas".

Añadió: "Así que cómo se desmenuzó todo fue una cuestión de posproducción. Con Unrecorded Night fue igual. Me llevó tres sesiones leerlo porque era muy denso, pero definitivamente no era Twin Peaks. Sin duda, fue un misterio muy interesante, diría yo".