Rubén Rada celebra sus 80 años con un show en el Luna Park

Por último, la presentación se dedicará a la etapa solista de Rada a partir de los 80, época en la que se radicó en Argentina y luego en México, con las canciones más populares que lo convirtieron en una figura ineludible de la música rioplatense, como "Montevideo", "Mind Projects" y "Malísimo".

"Después de haber grabado tantos discos, me puse a pensar en los orígenes de la música del Uruguay y me dije, ¿por qué no hago un concierto que una a estos grupos tan maravillosos donde tuve el honor de participar? Me puse a buscar canciones de cada uno y, mientras escribía, me iba emocionando cada vez más", dijo Rada en declaraciones a la prensa sobre el show con el que festeja sus 80.

Las entradas anticipadas para el show ya pueden adquirirse en la boletería del Luna Park (Av. Madero 420) o a través del sitio web de Ticketportal.