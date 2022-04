Fuerte confesión de Sandra Bullock: "Me puedo ver reflejada en alguien que no quiere salir de casa porque la vida es dura"

"Me puedo ver reflejada en alguien que no quiere salir de casa porque la vida es dura. Seguro, todos nos podemos identificar con eso", confesó al tiempo que remarcó lo "divertido" que le fue interpretar a tal personaje. De hecho, Bullock es también una de las productoras de la cinta, lo que la habilitó a llevar el personaje por donde ella prefirió.

"La gente siempre pregunta si se trata de control. Hasta cierto punto se trata de controlar cómo se cuenta la historia", observó sobre el relato que protagoniza junto a Daniel Radcliffe.

En esa línea, relató que el guión de la película le había llegado años atrás, pero no se había sentido atraída por el proyecto. "Un par de años más tarde me llegó de nuevo, pero de una manera totalmente diferente. Me dijeron: es tuyo, producilo, elegí a los actores, hacé lo que quieras", explicó.

Según la actriz, hay una "buena razón" por la que la película se vio frenada durante siete años y nunca llegó a hacerse. De hecho, aseguró que ser productora no es solo una cuestión de control sino que "es poder decir no y luchar por algo que creés que puede ser mejor", asevera.

La ciudad perdida muestra la historia de Loretta Sage (Sandra Bullock), una escritora cuya vida viene girando en torno a las novelas románticas de aventuras ambientadas en lugares exóticos. El protagonista de sus novelas es un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que en la vida real corresponde a Alan ( Channing Tatum).

Durante una gira para promocionar su nuevo libro junto a Alan, Loretta es raptada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe), con la intención de que la autora lo guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato. Deseoso de demostrar que puede ser un héroe en la vida real, y no simplemente en las páginas de sus obras de ficción, Alan se lanza al rescate de la novelista.

Los actores Channing Tatum, Brad Pitt, Óscar Nuñez, Da'Vine Joy Randolph, Patti Harrison y Bowen Yang completan el reparto de la película.