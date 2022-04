Megan Fox reveló que ella y su pareja Machine Gun Kelly beben la sangre del otro "con fines rituales"

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor al que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…y luego bebimos la sangre del otro”, así se sentía la actriz tras ser pedida su mano por Machine Gun Kelly.

No obstante, la frase de Megan de “luego bebimos la sangre del otro” causó mucho revuelo en redes sociales debido a que los seguidores más cercanos a la pareja no entendían muy bien el mensaje de la intérprete.

Ahora estas palabras han sido abordadas en una entrevista con la revista Glamour, donde la Fox mostró el lado más íntimo de su relación con el cantante MGK. Además, desveló que el contenido final de ese mensaje, en el que indicaba que se bebían la sangre del otro, fue detallado por la actriz. “Supongo que beber sangre de los demás podría confundir a la gente”, explica.

Asimismo, confirmó que “se trata de unas gotas y con fines rituales”. “Se hace por una razón y se controla, es como: Vamos a derramar una gota de sangre y cada uno las bebe. Él es mucho más casual, agitado caótico”, confesó Megan durante la entrevista. Sin embargo, asegura que no han tenido complicaciones en su organismo debido a la realización de este ritual, aunque “muchas veces” han tenido que tomar algunos riesgos controlados, según reveló.