Se conoció el parte médico de L-Gante tras su cirugía: cómo se encuentra

Según trascendió, el músico fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio. En medio de rumores de una posible crisis de pareja, Wanda Nara acompañó el proceso esta mañana, al regreso de su viaje a Estambul, Turquía, donde recibió el premio a "La mujer del año". Al arribar al país, la conductora desmintió dicha posibilidad.

l-gante.mp4 El cantante se había accidentado en Pinamar y el momento quedó registrado. LAM

El accidente de L-Gante

Mientras se encuentra de vacaciones en la costa atlántica, el cantante de cumbia L-Gante sufrió un accidente cuando conducía un cuatriciclo. El hecho tuvo lugar en una de las playas de Pinamar, tras perder el control del vehículo y salir despedido.

El músico circulaba solo al mando de un UTV, un vehículo utilitario, diseñado para transitar por los médanos. A raíz del siniestro, se fracturó la clavícula y tuvo que ser asistido por los servicios de emergencia, para posteriormente ser trasladado a un centro de salud, donde permaneció en observación.

En el programa LAM revelaron más detalles sobre el incidente: "Voy a decir algo: no estaba manejando rápido él, se le trabó el cuatriciclo. Y también decirle a Wanda que su hija use casco porque tenemos una imagen de la menor. No seas imprudente, Wandi", expresaron.

"No se podía levantar. L-Gante cuando se levanta, se da cuenta que estaba fracturado y no podía más del dolor. Obviamente, Wanda con la camioneta lo llevó al hospital público", añadieron, y completaron: "Lo que pasa es que Pinamar tiene esa zona de La Frontera que es bastante complicada, hay bastantes problemas".

A fines del año pasado, L-Gante también había protagonizado otro accidente, en aquella oportunidad en la avenida General Paz, cuando se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un programa televisivo.

En esa ocasión, perdió el control de su camioneta ya que el asfalto estaba mojado por la lluvia y también volcó, aunque resultó ileso.