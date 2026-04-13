Netflix volvió a poner en el centro de la escena a uno de los grandes nombres del cine clásico: Clint Eastwood. Con una carrera marcada por personajes duros y relatos sin concesiones, el actor y director dejó una huella imborrable en la industria. Muchas veces desafió lo políticamente correcto con sus películas, abordando temas incómodos y generando debate.
No apta para cobardes: la película políticamente incorrecta de Clint Eastwood que arrasa en Netflix
Un verdadero clásico de uno de los directores más aclamados de Hollywood. A pesar de la polémica que despertó es muy aclamada por la crítica.
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Esa impronta es justamente la que hoy vuelve a captar la atención del público en la plataforma. Entre sus títulos más recordados aparece Gran Torino, una obra que en su momento pasó relativamente desapercibida en premios, pero que con el tiempo se convirtió en un verdadero clásico contemporáneo.
De qué trata Gran Torino
La historia sigue a Walt Kowalski, un veterano de la Guerra de Corea que vive en un barrio que cambió drásticamente con el paso de los años. Aislado, resentido y aferrado a sus prejuicios, Walt pasa sus días rechazando a quienes lo rodean.
Todo cambia cuando su vecino adolescente, Thao, intenta robar su auto como parte de una presión de una pandilla local. A partir de ese episodio, se genera una relación inesperada entre ambos, que evoluciona de la desconfianza a una especie de vínculo paternal.
A medida que se involucra en la vida de la familia de Thao, Walt comienza a replantearse sus propias creencias y a enfrentar sus prejuicios. Sin embargo, la violencia de las pandillas del barrio escala rápidamente, poniendo en riesgo a todos.
La película combina drama, tensión y momentos de fuerte carga emocional, construyendo un retrato crudo sobre el racismo, la redención y el paso del tiempo.
Netflix: tráiler de Gran Torino
Netflix: elenco de Gran Torino
- Clint Eastwood (Walt Kowalski)
- Bee Vang (Thao Vang Lor)
- Ahney Her (Sue Lor)
- Christopher Carley (Padre Janovich)
- Brian Haley (Mitch Kowalski)
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