Se filtraron las fotos eróticas que vende Cinthia Fernández: ¿cuánto cuestan?

Lejos de sentirse avergonzada por hacerlo, la mediática explicó que necesita vender el contenido porque el dinero que le pasa su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico, no le alcanza para sobrevivir.

“Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mi es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”, reconoció en una pasada entrevista.

Según precisó, Matías Defederico le transfiere $55.000 mensuales, pese a que la Justicia estableció un monto de $168.828.

“Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida, se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó, se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme? Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”, remarcó embroncada.