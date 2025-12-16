Se presenta "Sangre Bendita" inspirada en "Hamlet" de Shakespeare + Seguir en









La obra teatral “Sangre Bendita”, escrita y dirigida por Daniel Barros explora la corrupción y la violencia en el conurbano bonaerense en la actualidad, en un contexto de pobreza y desigualdad social entre sus personajes marginales.

El texto está inspirado en “Hamlet” de William Shakespeare.

El viernes se presentará la obra teatral “Sangre Bendita”, escrita y dirigida por Daniel Barros, en el Teatro Felisberto, ubicado en Yatay 112, con funciones programadas a las 20 y a las 22 horas. La propuesta invita al público a sumergirse en una historia intensa y actual que aborda problemáticas sociales profundas, como la corrupción, la violencia y las tensiones del conurbano bonaerense, retratadas desde una mirada cruda y comprometida. La obra se desarrolla en un contexto atravesado por la pobreza, la desigualdad social y la marginalidad, elementos que definen el universo de sus personajes y sus conflictos.

El texto toma como punto de partida la tragedia clásica “Hamlet”, de William Shakespeare, resignificándola y trasladándola a una realidad contemporánea y local. Esta adaptación forma parte del trabajo de graduación de Daniel Barros en el marco de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), lo que le otorga además un valor académico y artístico particular, fruto de un proceso de investigación y experimentación escénica.

El elenco está integrado por Norberto Ferrarí, Carla Nucín, Elina Borrajo, Carlos Hazarabedian, Daniel Cantaluppi, Felisa Monsalvo, Maru Monteleone, Clara Palermo y Analía Villagra, quienes dan vida a los distintos personajes con interpretaciones que refuerzan el clima dramático de la puesta. La escenografía, a cargo de Susana Bonnet, acompaña y potencia el relato, mientras que la coreografía y la asistencia de dirección están a cargo de Yllen Sánchez, completando una propuesta teatral sólida y de gran impacto escénico.

