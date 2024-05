Se viene una serie de "300": ¿Con Zack Snyder nuevamente dirigiendo?

Diez años después del lanzamiento de 300: Rise of an Empire , el portal Variety informó que Warner Bros. Television está desarrollando una serie de televisión basada en 300 , la historia épica sobre un grupo de espartanos que reúnen el coraje para enfrentarse al ejército persa.

Dado que el proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, no se han revelado detalles sobre la trama, excepto por el hecho de que, según se informa, el programa será una precuela de la primera película. No hay ningún talento oficialmente asignado al nuevo proyecto, ya que Zack Snyder está en conversaciones para dirigir y actuar como productor ejecutivo de la serie. Deborah Snyder también está en conversaciones para ser productora ejecutiva.

Zack Snyder después de 300

La historia de cómo Leonidas y su ejército enfrentaron probabilidades imposibles contra los persas hizo maravillas en la carrera de Zack Snyder, quien continuó su propio éxito con proyectos como Legends of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole El cineasta también tuvo la oportunidad de plantar las semillas del Universo Extendido de DC con historias como El hombre de acero, Batman v Superman: El origen de la justicia y su versión de La Liga de la Justicia, y más recientemente Rebel Moon para Netflix. Muchos años después de compartir su visión de los espartanos con el mundo, Snyder podría estar preparándose para volver al conflicto.