Sean "Diddy" Combs fue condenado a más de cuatro años de prisión por delitos sexuales







El rapero y productor discográfico se encuentra detenido desde septiembre de 2024 en una cárcel de Brooklyn. Fue absuelto de los cargos más graves que podrían haber derivado en cadena perpetua.

Combs se disculpó públicamente con las víctimas mientras la fiscalía y la defensa debatían la duración de su condena y su historial de abuso.

El magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue sentenciado este viernes a 50 meses de prisión por cargos relacionados con la prostitución, tras su condena del 2 de julio en Nueva York. La pena fue impuesta por el juez federal de distrito Arun Subramanian en una audiencia celebrada en el tribunal federal de Manhattan. El empresario enfrentaba una pena máxima de 20 años de cárcel.

Combs, fundador de Bad Boy Records, fue declarado culpable de organizar viajes interestatales de acompañantes masculinos para participar en espectáculos sexuales bajo la influencia de drogas, involucrando a sus novias mientras él grababa videos y se masturbaba. Sin embargo, el jurado lo absolvió de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haber derivado en cadena perpetua.

Según la fiscalía, Combs utilizó violencia y amenazas para obligar a dos de sus parejas -la cantante Casandra Ventura y otra mujer identificada como “Jane” en el juicio- a participar en los encuentros. Combs se declaró inocente y anunció que apelará la condena. Antes de que se dictara la sentencia, se disculpó públicamente con las víctimas y aseguró haber aprendido la lección: “Sé que nunca volveré a poner mis manos sobre otra persona”. Combs se encuentra detenido desde septiembre de 2024 en una cárcel de Brooklyn.

Discrepancias sobre la pena Los abogados defensores reconocieron que Combs abusó físicamente de sus novias, pero sostuvieron que ellas participaron de manera voluntaria en los actos sexuales. Solicitaron una pena de 14 meses, lo que permitiría que Combs fuera liberado a fin de año tras el tiempo ya cumplido. Por su parte, la fiscalía pidió 11 años y 15 meses, argumentando que no rendir cuentas ahora sería equivalente a permitir que el acusado saliera impune tras años de violencia doméstica y abuso.

Durante la audiencia, la fiscal Christy Slavik criticó la postura de la defensa, que intentó presentar la conducta del magnate como “una consecuencia menor de un estilo de vida de sexo, drogas y rock and roll”. En respuesta, el abogado Brian Steel señaló que los hechos ocurrieron mientras Combs estaba en “una feroz adicción a las drogas” y remarcó que ya cumplió 12 meses y 17 días de prisión: “Sean ya ha sido castigado severamente”, aseguró. Antes de que Combs hablara, sus hijos pidieron clemencia para su padre, destacando su evolución personal durante el último año. “No estamos aquí para excusar ninguno de sus errores, pero sigue siendo nuestro padre y lo necesitamos presente en nuestras vidas”, dijo entre lágrimas Jessie Combs, de 18 años. Además, la defensa presentó un video que mostraba la faceta filantrópica de Combs: jugando con sus hijos, interactuando con estudiantes de escuelas públicas y corriendo el Maratón de Nueva York para recaudar fondos para obras de caridad.

