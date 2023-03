Selena Gómez estableció un impresionante récord en Instagram

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp-XrldOSS0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAB5wcpsEsSYZCXA0P1kt9ncEeDI1H2z30rr188RlzlJPVlePHcosoCZBANopOCCnuGGZBofBE3lDx3mnRSrPejvD3ZCASoVA2jxeibcQ9Brd9sZBM5aHGntaxZAKPlpFEUBbcSBHaLaTaQ2iq1KPeo7xYFstCJfwZDZD View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Después de una pausa de cuatro años, Gómez regresó a las redes sociales en enero después de eliminar su cuenta de redes sociales y luego decidir dejar que su equipo administrara la cuenta. Su decisión de deshacerse de su Instagram se debió a su mala relación con la plataforma.

Recientemente, recurrió a las redes sociales para pedir el fin de la supuesta enemistad entre ella y Hailey Bieber, emitiendo una declaración después de las "amenazas de muerte" de Bieber.

A lo largo de los años, tanto Gómez como Bieber han sido enfrentados por los fanáticos. Ahora, la primera ha emitido un comunicado, instando a sus seguidores a ignorar los rumores y poner fin de inmediato a la discusión.

En una historia de Instagram, Gómez escribió: “Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la bondad y realmente quiero que todo esto termine”.