¿Cuánto ganarán las protagonistas de Sex and the City por el regreso de la serie?

Así cobrarán diez millones de dólares por cabeza, por otros tantos episodios de un millón cada uno de la miniserie titulada "And Just Like That".

Para la "biblia" del entretenimiento hay poco de qué asombrarse: el sueldo de las tres mujeres, que junto con Michael Patrick King son también productoras ejecutivas de la serie, estaría en línea con lo ganado por sus respectivos papeles en plataformas de streaming como Netflix y Hulu por estrellas de series como Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart, Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Si la pandemia lo permite, las filmaciones deberían comenzar en la primavera boreal en Nueva York. "And Just Like that", que se emitirá en Hbo Max, seguirá las aventuras de Carrie, Miranda y Charlotte, siempre fascinantes como hace dos décadas, pero ahora ya mayores de 50.

La serie ofrece por lo tanto una oportunidad a las tres actrices, que ya no son tan jóvenes, frente a un "star system" en el que -salvo raras excepciones- para las mujeres maduras es difícil hallar buenos papeles.

Los trascendidos sobre los pagos a Parker y sus compañeras (salvo Kim Cattrall, que era la desinhibida Samantha Jones, pero no fue incluida en el revival), encendieron así de nuevo el debate sobre las compensaciones a los divos y divas del cine, a la luz de la conocida y polémica barrera de género.

Este mes de enero de hecho se cumple el primer aniversario del movimiento "Time's Up", nacido tras los escándalos por molestias sexuales para combatir las discriminaciones basadas en el género dentro y fuera de Hollywood.

Estudios recientes demostraron que por cada dólar que gana un hombre en Estados Unidos una mujer gana 80 centavos.

En la industria del cine la barrera es más pronunciada, como sacó a la luz en 2014 el escándalo de los e-mails de Sony.

Incluso en 2017 actrices de primera línea ganaban un 38% respecto de sus colegas, aunque las cosas cambian lentamente gracias también a una mayor conciencia individual.

Como cuando Chadwick Boseman se redujo el sueldo para asegurarse de que Sienna Miller, su co-estrella en "21 Bridges", recibiera el mismo salario. O Benedict Cumberbatch, quien en 2018 anunció que rechazaría toda oferta en la que su contraparte no fuera pagada igual que él.