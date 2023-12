Dónde ver The Office online

El 16 de mayo de 2013 le dijo adiós a la pantalla una de las series de culto más exitosas y con más fidelidad de sus fans que se recuerde: "The Office" . Un clásico aún venerado al día de hoy que lideró el genial Steve Carell hasta su salida anticipada, tras lo cual la audiencia cayó.

Y durante el aislamiento al que obligó la pandemia de Covid-19 fue una de las series más buscadas . Con c apítulos de 25 minutos y no mucho más que hacer, más de un fan habrá armado tardes y noches de maratones, mientras que muchos otros, seguramente demasiado jóvenes cuando comenzó a transmitirse, descubrieron esta joya del humor.

Al ser tan demanda no sorprende que esté disponible en varios sitios que ofrecen contenido online gratuito. También sus capítulos estuvieron subidos a una cuenta de Instagram que fue dada de baja.

También Netflix se suma al furor por la oficina que dirige Michael Scott y ofrece en la plataforma varias temporadas de la serie.

The Office, de qué trata una de las series más populares del streaming

"The Office" es una adaptación de la serie británica del mismo nombre, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant. El productor ejecutivo Greg Daniels, un antiguo guionista de Saturday Night Live, King of the Hill y Los Simpson, se encargó de adaptarla para la audiencia estadounidense.

En la TV estadounidense se estrenó en marzo de 2005. A lo largo de su recorrido, la serie y sus protagonistas ganaron gran cantidad de premios. Aunque se trata de una obra de ficción, la serie adopta el formato de falso documental, ya que los actores hablan frente a las cámaras y se dirigen a ellas comentando y matizando las propias escenas como si se tratara de un reality show. No sorprende ya que por esos años ese formato televisivo estaba en su apogeo en todo el mundo.

Para quienes lo conocen "The Office" es verdaderamente una oportunidad para descubrir una de las mejores sitcoms de humor de todos los tiempos. Basta ver algunos cortes seleccionados con grandes escenas que están subidos a Youtube. Una de los más míticas y comentadas sin duda es el simulacro de incendio.

Fire Drill - The Office US.mp4

La historia de "The Office"

Cuando el productor Ben Silverman presentó la adaptación de "The Office" a la NBC pensó en Paul Giamatti -hoy reconocido por dar vida al fiscal Chuck Rhodes en la serie Billions- para el papel de Michael Scott, el jefe de Dunder Mifflin, pero lo rechazó. Martin Short, Hank Azaria y Bob Odenkirk (Saul Godman en la serie Better Call Saul y pieza clave en Breaking Bad) fueron nombres que se barajaron, pero finalmente el puesto quedó en manos de Steve Carell.

El actor declaró que antes de su audición solo había visto parte del primer episodio de la versión británica y que no continuó para que su personaje tuviese una identidad propia sin caer en una imitación de lo que había construido Gervais en la serie original.

backstory_dwith_thro_office.jpeg Rainn Wilson interpreta a Dwight Schrute

En cambio, Rainn Wilson, que interpreta a Dwight Schrute, afirmó que vio todos los capítulos. Originalmente también audicionó para el papel de Michael Scott, pero convenció más para el del adulador del jefe de la compañía papelera.

thats_what_she_said_michael_scotts_best_love_quotes_in_the_history_of_the_office.jpg Otros de los protagonistas centrales son John Krasinski y Jenna Fischer, quienes forman la adorable pareja entre Jim y Pam

Por su parte, otros de los protagonistas centrales son John Krasinski y Jenna Fischer, quienes forman la adorable pareja entre Jim y Pam. Ambos eran casi desconocidos al momento de comenzar sus papeles en "The Office". De hecho, Krasinski trabajaba como mozo aún durante la emisión de la primera temporada de la serie.

El reparto también incluye actores conocidos por su talento para la improvisación: Angela Kinsey, Kate Flannery, Óscar Núñez, Leslie David Baker, Brian Baumgartner, Melora Hardin y David Denman. Además de B.J. Novak, Mindy Kaling y Paul Lieberstein, quienes no solo actúan sino que también son productores de la serie.

Una curiosidad es que Phyllis Smith, que interpreta a Phyllis en la serie, trabajaba como socia de casting de la serie cuando el director del piloto, Ken Kwapis, la hizo leer los guiones con los actores y finalmente su sumó al elenco.