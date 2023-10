Atención fanáticos: ¿vuelve The Office?

El mes pasado, un informe de Puck News afirmó que se anunciaría un reinicio de la serie cuando finalizara la huelga del Writers Guild of America (WGA). Sin embargo, no se ha hecho ningún anuncio tras la conclusión de la huelga el 27 de septiembre.

"Pero lo que yo diría es que cuando haya algo que anunciar, definitivamente lo anunciaré".

Cómo seria un continuación de The Office

En 2021, NBC dijo que estaban “preparados” para hacer un avivamiento “cuando Greg Daniels quisiera hacer uno”.

Daniels sugirió previamente que una nueva versión de The Office podría ser "una extensión" del universo del programa. "No puedo decir si los fans querrían más, y cuando digo más, no creo que sean los mismos personajes", le dijo a Collider en febrero del año pasado.

“Creo que sería una especie de extensión del universo, ya sabes a lo que me refiero, como [The] Mandalorian es como una extensión de Star Wars. Pero no sé si eso sería algo que la gente querría o no, es difícil saberlo”.

Basada en la versión británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, The Office siguió a los empleados de la sucursal de Scranton de la ficticia Dunder Mifflin Paper Company. El programa duró nueve temporadas entre 2005 y 2013.

Tras la conclusión del programa, algunos miembros del reparto como John Krasinski y Mindy Kaling han tenido un gran éxito en Hollywood: el primero dirigió y protagonizó dos películas de A Quiet Place junto a su esposa Emily Blunt.