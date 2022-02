Murió la actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie "Veneno"

image.png

La actriz española, que alcanzó fama mundial al ser una de las protagonistas de la novela Veneno. La propia Torres anunció hace un año que había sufrido una recaída de la enfermedad que le habían diagnosticado en 2018, agravando seriamente su situación de salud.

Consciente de su estado, Isabel se despidió de sus seguidores en noviembre. "Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, y si no, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", expresó. "La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo", finalizó.