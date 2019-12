Watchmen, el reloj se detuvo y fue justo en su tiempo

Un rostro familiar cobra un nuevo sentido en esta historia, las máscaras de Rorschach (aquel héroe regido por una moral extrema) sirven como resguardo y símbolo de la Séptima Caballería, un grupo supremacista blanco en contra de las políticas de conciliación racial del gobierno de Robert Redford (el mismo en que están pensando). Por otro lado, paradójicamente, quien debe llevar sus rostros cubiertos es el cuerpo de policía de Tulsa, lugar donde transcurre la acción. La policía protege su identidad, ya que en un pasado cercano ha sido víctima de un ataque organizado por la Séptima Caballería, la mayor parte de la fuerza fue asesinada en una noche durante un ataque coordinado, en sus propias casas junto a sus familias.

watchmen-hbo 1.jpg HBO

Las cartas están echadas y los bandos son presentados, pero con el correr de los capítulos veremos que hay más que una trama de buenos y malos. Angela Abar/Sister Night (Regina King) será el hilo conductor entre un pasado ligado directamente al primer héroe enmascarado, Will Reeves/ Hooded Justice (Louis Gossett Jr.), pasando por algunos personajes clásicos del comic que regresan, el caso de Adrian Veidt (Jeremy Irons) y Laurie Blake (Jean Smart)

Los cañones finales se apuntan a ese ser único y todo poderoso que le da el tono fantástico a la trama: el Dr. Manhattan, ese “dios” azul cuyo nacimiento se da producto de un accidente nuclear. El hijo de un relojero, capaz de percibir el tiempo de manera simultánea y la relación que éste tiene con la humanidad. ¿Observar o intervenir? Esa fue siempre la cuestión para quien creía que todos eran marionetas y, lo único que lo diferenciaba, era que él podía ver los hilos.

El poder: todo se reduce a ello siempre, por eso la clave es el Dr. Manhattan y su real poder. La búsqueda de hacerse con sus capacidades, para ser puestas al servicio de intereses personales.

Adaptada a un medio completamente diferente como lo es el televisivo, respeta temáticas del material original. El uso de diferentes temporalidades, así como el uso de recursos meta discursivos, dan a este Watchmen un toque referencial al material de origen, que no se queda en el mero homenaje, sino que se justifica en el desarrollo de la historia.

Lo que vemos a lo largo de nueve episodios es un enfoque alternativo al género heroico respecto a lo visto en pantalla durante la última década (salvo algunas excepciones). Desde su historia Lindelof no nos muestra un “villano” convencional, ese lugar es ocupado por el racismo, la homofobia, la acumulación de poder, y el uso del miedo como herramienta moldeadora dentro de la sociedad.

Son muchas las puertas que se han abierto y las incógnitas no han sido resueltas en su totalidad de manera satisfactoria. Lindelof aseguró que se trataría de una sola temporada, una historia con principio y final en nueve episodios ya que no tenía, al menos por ahora, ideas para seguir. A pesar de esto se ha mostrado abierto a que alguien más pueda tomar la posta y continuar enriqueciendo el mundo de Watchmen. Será cuestión de esperar si HBO decide redoblar la apuesta e ir por más. O, como lo fuera en su momento el comic original, quedar como una serie limitada. Para lo que no debemos esperar es para afirmar que Watchmen ha sido uno de los sucesos televisivos del 2019.