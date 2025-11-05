Shakira recibió el premio Billboard Global Touring Icon en reconocimiento a su actual gira

La gira se posicionó como la más taquillera de la historia de una artista latina femenina y la segunda más exitosa de todas las giras latinas hasta ese momento.

Antes de su regreso a la Argentina , Shakira fue reconocida con el primer Billboard Global Touring Icon Award , otorgado por Billboard durante el evento Billboard Live Music Summit 2025 , celebrado el 3 de noviembre de 2025 en Los Ángeles.

Este galardón destaca el impacto global y la magnitud de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” , protagonizada por Shakira.

Según datos de Billboard Boxscore, las primeras 64 presentaciones de la gira -de un total previsto de 82 shows- generaron aproximadamente u$s327,4 millones y lograron vender más de 2,5 millones de entradas.

Además, en Ciudad de México, Shakira ofreció 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), con cerca de 65.000 entradas vendidas por noche .

Este reconocimiento no sólo celebra números, también simboliza el liderazgo de Shakira en llevar la música latina hacia audiencias globales ampliamente, su capacidad de reinventarse y mantenerse relevante tras décadas en la industria, el avance de las giras de artistas latinos como fenómenos globales, no sólo de nicho.

Se trata de un mensaje de empoderamiento: una mujer latina encabeza una gira masiva y ahora obtiene un premio que usualmente se reserva a artistas de “gran escala” mundial.

Aunque Shakira no estuvo presente físicamente para recibir el premio, desde sus redes sociales agradeció al equipo, los músicos, bailarines, técnicos y fans por su trabajo y apoyo constante. “Esta ha sido la mejor gira de mi vida… trabajamos muchas, muchas horas para que todo fuera tan bueno como la gente lo merece”, aseguró.