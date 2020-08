Show business

El Festival Internacional de Cine de Berlín anunció que en su próxima edición, prevista para febrero de 2021, dejará de separar por género a los rubros que premian a los actores, por lo que sólo habrá una categoría para los papeles protagónicos y otro para los intérpretes de reparto. “Creemos que no separar los premios en la categoría de actuación por género constituye una señal de una mayor conciencia de género en la industria cinematográfica”, informaron Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, directores del festival. Para la prensa especializada alemana, en cambio, la noticia no es necesariamente alentadora: “Puede ocurrir que ahora haya actrices, o actores, que en alguna edición no reciban ningún premio”, comentaron. La próxima edición se llevará a cabo entre el 11 y el 21 de febrero de 2021. El Festival, según informaron ayer sus responsables, se realizará de manera presencial pese a la pandemia de Covid-19, mientras Alemania lucha contra un aumento de las infecciones relacionadas con los turistas que regresan, las grandes reuniones familiares y la vida nocturna.Sin embargo, si bien la muestra será física, también se está organizando un modelo híbrido de eventos virtuales y presenciales para el European Film Market (EFM) que se realiza al mismo tiempo, agregaron. El EFM es el centro de negocios de la Berlinale y uno de los más grandes mercados de cine del mundo.