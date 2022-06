Sold out: Marc Anthony agrega una segunda fecha en el Movistar Arena

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCeRzptDvJez%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKYWnPLZAvTp39g1wr6IKSxZC3OZAvXZAbJy2B9UZBUJQTYLrmd96pcPvSaZCk5YS52Je6LmulmZCisMSqV33bt24YOFKhgRxo69EW6l3BUy1bWzJXuVQK68yddDb6BhZChTF3Ek9QxOgyN3UelgX3v7HUs9HgxJBQZDZD View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Tras pasar por escenarios de América del Norte y Europa, el tour se basa en el nuevo repertorio del intérprete que incluye canciones como la que da nombre al disco y a la recorrida, y también "Gimme some more", "El que te amaba", "Amor no tiene sexo", "Nada de nada", "Si fuera fácil", "No se quita" y "Yo le mentí", entre otras.