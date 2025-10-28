"Situación de alto riesgo": qué detalló el informe psicológico a Lourdes Fernández, la cantante de Bandana

Se trata de un informe interdisciplinario sobre su estado mental. Allí describieron un contexto "extremo" y observaron patrones típicos en relaciones abusivas.

En un nuevo avance por el caso de la cantante Lourdes Fernández , exintegrante de Bandana , se conoció en las últimas horas el resultado de un informe interdisciplinario sobre su estado mental y posibles secuelas.

Según los especialistas, en el testimonio de la cantante se observan patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico , que suelen estar presentes en los vínculos abusivos.

Aunque Fernández negó haber sido agredida físicamente por su expareja, Leandro García Gómez , los peritos interpretaron su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento” , una figura que enmarca el impacto emocional y la dependencia que pueden generar las relaciones de dominación.

Ante los resultados del informe, el abogado de la mamá de la artista Yamil Castro Bianchi pedirá que Lourdes vuelva a declarar, esta vez como posible víctima de delitos relacionados con la trata de personas.

El expediente judicial continúa bajo análisis, mientras García Gómez —actualmente detenido— solicitó su excarcelación tras ser acusado de secuestrarla y privarla de su libertad. En tanto, la fiscalía se opuso.

Lourdes se presentó este lunes en la Oficina de Violencia Doméstica y su testimonio habría seguido una línea similar al comunicado que publicó en sus redes sociales tras lo sucedido, donde negó haber sido a atacada.

La madre de Lourdes Fernández contó cómo continuó la cantante después de haber sido dada de alta

Este sábado por la mañana habló la la mamá de Lourdes Fernández, luego de que fuera rescatada de la casa de su expareja. La mujer brindó detalles de cómo se encuentra la artista tras ser dada de alta del Hospital Fernández y qué ayuda podría recibir próximamente.

Mabel López contó que “después de que le dieron el alta se fue con amigas" y que está en la casa de una de ellas en CABA. Además, agregó que "el primer día no tomó mucha conciencia. Ayer estaba mejor, hablaron mucho. Está tomando la dimensión de esto”, detalló en declaraciones radiales.

La mujer indicó que su hija “sigue enojada” con ella dado que fue quien denunció su desaparición ante la Policía de la Ciudad. A partir de su relato, se inició una investigación por averiguación de paradero y se montó el operativo para localizarla que finalizó el jueves por la noche.