Ángela Torres reveló un gran secreto de su tío Diego Torres







La cantante confesó que ni ella ni su tío Diego llevan el apellido con el que se los conoce en su documento.

Ángela cúal es su verdadero nombre completo, y también dejo expuesto a Diego Torres, revelandó que el tampoco lleva su verdadero apellido.

La cantante Ángela Torres sorprendió este lunes al revelar que “Torres” no es su verdadero apellido. La artista contó que tanto ella como su tío Diego comparten el apellido Caccia, y explicó también los motivos por los cuales decidió no utilizarlo públicamente.

"Les van a sonar rarísimos mis nombres, demasiado cristianos son. En mi documento dice: Ángela Azul Concepción Caccia Currá" detalló entre risas, aclarando además que "Caccia" es un apellido de origen italiano.

La artista reveló que el apellido Torres no figura en su documento, sino que es un nombre artístico que pertenece a su abuela, la reconocida actriz y cantante Lolita Torres, figura icónica y matriarca de la familia.

"Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres", confesó. Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando la cantante expuso el secreto de su famoso tío: "Y Diego también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida", dijo entre risas, en el canal de streaming Luzu TV, generando sorpresa en el estudio.

Así, Ángela confirmó que tanto ella como su tío Diego "se colgaron" del apellido de la abuela cuando descubrieron su vocación artística, siguiendo el legado de Lolita Torres, la gran referente de la familia.

El curioso pedido de Ángela Torres a la China Suárez Meses atrás del Wandagate, Ángela Torres se había separado del cantante Rusherking, que rápidamente había comenzado a salir con la China Suárez. Separados yÁngela confirmó que la actriz aún no la desbloqueó. La situación volvió a ser tema de conversación durante la entrevista con Martín Cirio, donde la cantante confesó: “La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡y me tiene bloqueada! Es terrible”. “Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejas afuera?”, agregó, dejando en claro que su interés por seguir en aquel momento, el escándalo del Wandagate.