Soda Stereo vuelve a los escenarios con "Ecos": un show único en el Movistar Arena

La mítica banda argentina se reunirá el 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires . La preventa comienza este martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana, exclusiva para clientes Visa Banco Galicia en seis cuotas sin interés

La icónica banda argentina Soda Stereo anunció que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti volverán a encontrarse en un escenario el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires en un emotivo show "gracias a la tecnología".

A través de un posteo en sus redes sociales y tras días de misterio por carteles en las calles de Buenos Aires y publicaciones de la banda, se confirmó la mejor noticia para los fans: el trío presenta "Ecos" en el arena de Villa Crespo. "Una experiencia única donde lo imposible se hace real" , expresaron en Instagram.

Además, en el sitio web oficial de la banda, escribieron: "Momentos que se graban en la piel y permanecen en la memoria con sus propios latidos. Para millones de personas, Soda Stereo es más que música. Es una conexión colectiva que no reconoce fronteras ni edades".

"No alcanza con reproducir una canción o mirar la luz de una pantalla . El verdadero encuentro ocurre frente al escenario: es ahí donde la música trasciende y se convierte en identidad compartida. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que una generaciones enteras a través de sus canciones , hará vibrar a sus fans en un espectáculo que trasciende el tiempo", continúa el texto.

Y concluye: "Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras".

Por el momento, resta saber que pasará con la figura de Gustavo Cerati, quien falleció en 2014, pero según circuló, el cantante y líder de la banda se hará presente mediante un holograma. "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", informaron. Lo cierto es que Soda Stereo volverá a tocar después de 18 años.

Soda Stereo presenta "Ecos" en el Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir las entradas

Según informó la propia banda en sus redes, este martes 30 de Septiembre a las 10am comenzará la preventa exclusiva con tarjetas de crédito Visa del Banco Galicia, con seis cuotas sin interés, hasta agotar stock.

Una vez que se agote dicha cantidad de entradas, se procederá con la venta general. Todas las instancias de venta serán por la página oficial del Movistar Arena.

Por el momento, no se anunció si habrá más de una fecha, pero los fanáticos del icónico trío esperan que sí, dada la alta demanda que habrá.

El regreso de Soda Stereo: las señales

En los últimos días, a través de sus redes sociales la banda venía adelantando que algo se venía, aunque se desconocía de que se trataba. Incluso, este domingo publicaron un video con el texto: "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante" y el link a la página web.

Una vez en el sitio oficial, aparecía un contador rojo que marcaba una cuenta regresiva, acompañado por la frase: "Los ecos de algo nuevo se aproximan...".

Además, hace un par de días la ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches individuales en blanco y negro con los nombres de cada integrante de la banda. "Gustavo", "Zeta" y "Charly" se podía leer en carteles pegados en distintas avenidas porteñas.