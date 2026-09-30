Soledad Silveyra fue dada de alta tras permanecer 22 días internada: cómo sigue su salud

La actriz ingresó al centro médico el pasado 6 de septiembre tras una caída que le provocó una fisura en la pelvis.

La actriz de 74 años ya se encuentra en su casa.

Soledad Silveyra recibió el alta médica tras permanecer 22 días internada en el Sanatorio Otamendi por haber sufrido una fractura de pelvis y continuará la rehabilitación en la comodidad de su hogar.

La actriz ingresó al centro médico el pasado 6 de septiembre tras una caída que le provocó una fisura en la pelvis. A pesar del golpe, el equipo médico decidió que no era necesario realizarle una intervención quirúrgica , según informaron algunos medios.

Una vez que la buena noticia de su alta médica llegó a los medios, la actriz publicó un extenso comunicado en el que reflexionó sobre su internación, mostró imágenes de ella en el hospital y agradeció a quienes la ayudaron en su proceso de recuperación.

" Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme", informó sobre lo que la llevó a permanecer casi un mes bajo control médico.

Solita, quien ahora continuará con la recuperación desde su casa, se mostró con una mirada positiva y se comprometió a darle prioridad a su salud: "He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante , queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora ".

Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo que se acercaron, dándome fuerzas en momentos tan difíciles. A la prensa por comprenderme y respetarme. A mis vecinos de Rodríguez Peña, que algunos de ellos están pasando por un momento muy difícil y tuvieron la enorme generosidad de estar siempre conmigo", agregó.

También le dedicó un agradecimiento al equipo médico que la asistió durante las últimas semanas: "Gracias al Sanatorio Otamendi, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus kinesiólogos, a las señoras que con tanto cariño me daban de comer todos los días, a sus cocineras, a todo su personal, por sus palabras de aliento".

Por último, expresó sus deseos de volver al lugar que tanto ama: el escenario.

"Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario", cerró su mensaje.