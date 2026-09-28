Sylvester Stallone reveló que desarrolló bulimia mientras se preparaba para protagonizar "Rocky III"

El actor de 80 años habló sobre los cambios físicos que realizó durante su carrera y cómo afectaron su salud.

Sylvester Stallone habló sobre cómo se vio afectado su cuerpo y su salud en la preparación para protagonizar la tercera película de la saga de "Rocky" , al punto de padecer de bulimia.

“Se convirtió en una obsesión. Algo realmente grave”, dijo el actor durante el podcast The Interview, publicado por The New York Times el 26 de septiembre. “Desarrollé bulimia” .

Durante el rodaje de Rocky III en 1982 , Stallone solo tenía un 2,6 % de grasa corporal. El actor comentó que su rostro se veía "hundido" en la escena inicial debido a su extrema delgadez .

“No podía retener nada en el estómago, o si lo hacía, no quería retenerlo” , continuó. “Me obsesioné con mantener ese nivel de condición física”.

Stallone explicó que, al principio de su carrera, tenía una relación muy íntima con su cuerpo. "Era mi armadura", añadió, señalando que cambiaba con cada personaje que interpretaba. Para Rocky Balboa en Rocky, Stallone era un tipo muy elegante y de aspecto muy normal. Sin embargo, John Rambo en Rambo era un personaje un poco más animal.

Finalmente, Stallone afirmó que “rompió el ciclo”. La estrella de acción continuó: “Me afectó mucho. Literalmente, se convirtió en una especie de obsesión con mi cuerpo”. Stallone también dejó claro que “nadie lo hace sin aditivos ni drogas”, y explicó que es una “tontería” si la gente dice lo contrario.

“Si vas a trabajar y tratar de mantenerte en forma durante seis meses seguidos”, el uso de esteroides es casi obligatorio, añade. “Tienes que hacerlo”, dijo Stallone, explicando durante el episodio del podcast del sábado que es un proceso de “seis semanas de uso, seis semanas de descanso”. “La gente dice: ‘Oh, no se consigue eso de forma natural’. No, no se consigue. No se consigue, a menos que seas un fenómeno de la naturaleza”, añadió Stallone, admitiendo que el uso de esteroides “también tuvo consecuencias terribles” para su cuerpo.

El actor finalmente se sintió "algo liberado" al interpretar el papel de Freddy Heflin en Cop Land (1997 ), quien era "el tipo más débil de la sala". Ahora, él mismo reconoce que ha "maltratado" su cuerpo a lo largo de los años, y mantenerse en forma ya no es su escudo.

“Me han operado de la espalda nueve veces, del hombro dos veces y me han hecho tres fusiones cervicales”, dijo. “Todo está sujeto con alambre, pero aún así quiero mantenerme en buena forma”.

A sus 80 años, Stallone dice que está "más o menos en forma", y explica que hay "muchas pastillas" que le ayudan a mantenerse activo.

“Ha tenido un precio muy alto”, dijo. “Si pudiera volver atrás, diría: ‘Deja que otro lleve la batuta y no hagas tus propias acrobacias’. No sé qué me pasaba, que me lastimaba constantemente”.