"& Sons", la primera película en inglés de Pablo Trapero se estrenará en el Festival de Toronto

Pablo Trapero estrenará mundialmente su primera película en idioma inglés, & Sons , una coproducción entre Argentina, el Reino Unido y Canadá, en el 50º Toronto International Film Festival , que se celebrará del 4 al 14 de septiembre.

& Sons forma parte de las Presentaciones Especiales del festival y se exhibirá por primera vez el 7 de septiembre en el Teatro Real Alexandra. En la misma sección también se anunció el estreno mundial de The fence , de Claire Denis .

Toronto anunció este martes 12 las últimas películas de la programación, en la que se proyectarán 291 filmes (entre ellos 66 cortos) y que se iniciará oficialmente el jueves 4 de septiembre con el estreno mundial del documental John Candy: I Like Me , sobre la vida del legendario cómico canadiense.

El largometraje con el que cerrará este año el festival, considerado uno de los más importantes del mundo, es la comedia canadiense Peak Everything , de la directora Anne Émond .

& Sons es la adaptación dramática de la novela de David Gilbert de 2013, coescrita por la ganadora del Oscar Sarah Polley. Está protagonizada por Bill Nighy como una superestrella literaria solitaria que llama a sus hijos a casa para hacerles un anuncio increíble. La producción es de Infinity Hill (Phin Glynn, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman) y Matanza Cine (Pablo Trapero) de Argentina, Christina Piovesan, Emily Kulasa, Trudie Styler, Celine Rattray y Jackie Donohue. Completan el reparto Noah Jupe, George MacKay, Johnny Flynn, Anna Geislerová, Dominic West y Imelda Staunton .

Han pasado 20 años desde que Andrew Dyer (Nighy) escribió una sola palabra, o salió de casa. En esas dos décadas, tuvo un hijo fuera del matrimonio, perdió a su sufrida esposa (la nominada al Óscar Imelda Staunton) y ha estado distanciado de sus otros hijos. Tras la muerte de un viejo amigo, la sensación de mortalidad de Andrew aumenta —exacerbada por su alcoholismo—, por lo que decide reunir a todos sus hijos por primera, y probablemente última vez. Los hermanos mayores Richard (Flynn) y Jamie (MacKay) regresan a casa a regañadientes a pesar de viejos resentimientos, creyendo que su padre quiere apaciguar su conciencia enmendando las cosas. En cambio, su padre revela un secreto sobre su medio hermano Andy Jr. (Jupe) que reescribe la historia familiar de la manera más sorprendente.

"& Sons explora las aspiraciones artísticas y la mortalidad en este drama original y entretenido que, en última instancia, aborda temas universales: familias reunidas que lidian con viejos agravios, malentendidos y arrepentimientos. En el centro de este torbellino se encuentra la brillante actuación de Nighy, que oscila entre el reposo ebrio y los ataques de ansiedad propios de un derviche, presentándose como un patriarca trágico que podría tener la clave para enmendar las cosas", describió Anita Lee, programadora del festival.