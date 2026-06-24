'Spider-Man: Brand New Day' se estrena en Disney protagonizada por Tom Holland

Otro tomo de un clásico del cine que abriría las puertas de una historia paralela y encabezaría una trilogía, bajo una nueva dirección.

Tom Holland participó además de la promoción con la publicación de imágenes correspondientes al primer día de rodaje de la película a través de su cuenta de Instagram.

El regreso de Spider-Man ya tiene nombre, fecha y los primeros detalles de una nueva historia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel . La próxima película del superhéroe interpretado por Tom Holland llevará el título 'Spider-Man: Brand New Day' y abrirá una nueva etapa para el personaje.

La producción llegará después del enorme éxito alcanzado por 'Spider-Man: No Way Home' , una de las películas más taquilleras de la franquicia. Ese resultado impulsó el desarrollo de una nueva entrega, con Holland otra vez en el papel principal.

La cuarta película protagonizada por el actor formará parte de la Fase 6 del universo de Marvel. El estreno en España quedó programado para el 29 de julio de 2026 , mientras que el lanzamiento en Estados Unidos tendrá lugar dos días después , el 31 de julio. La fecha original estaba prevista para el 24 de julio, aunque Disney decidió postergar el estreno una semana. La modificación se anunció durante febrero de 2025.

El rodaje comenzó con una etapa de preparación durante julio de 2025 . Parte de las filmaciones se desarrollaron en Escocia, donde el equipo trasladó la producción para registrar varias escenas. Las grabaciones finalizaron en diciembre de 2025. El director aprovechó ese momento para agradecer públicamente el trabajo del equipo y destacar el compromiso de Tom Holland durante toda la producción .

De que trata 'Spider-Man: Brand New Day'

La nueva película mostrará una etapa diferente en la vida de Peter Parker. El personaje intentará dejar atrás su actividad como superhéroe para enfocarse en la universidad y construir una vida más tranquila. La decisión surgirá después de renunciar a su identidad como Peter Parker y elegir dedicarse exclusivamente a Spider-Man, ya que afrontar ambas vidas resultó demasiado complejo.

Ese nuevo rumbo cambiará cuando aparezca una amenaza capaz de poner en peligro a las personas más cercanas al protagonista. La historia mostrará cómo Peter Parker deberá romper la promesa de mantenerse alejado del traje para enfrentar ese nuevo desafío y proteger a sus amigos. El estudio también confirmó que 'Spider-Man: Brand New Day' marcará el inicio de una nueva trilogía. La intención consiste en desarrollar una historia desde cero después de los acontecimientos ocurridos en la película anterior.

El propio Tom Holland definió esta nueva etapa como "un soplo de aire fresco", una descripción que anticipa un cambio respecto de las entregas anteriores. El elenco volverá a contar con varios actores conocidos por el público. Tom Holland retomará el papel de Spider-Man, mientras que Zendaya regresará como MJ y Jacob Batalon volverá a interpretar a Ned Leeds.

La película incluirá además una nueva aparición de Hulk, personaje que volverá a formar parte del Universo Marvel después de su participación en la serie 'She-Hulk: Abogada Hulka'.

La dirección también mostrará un cambio importante para la franquicia. Jon Watts dejará su lugar después de dirigir las tres películas anteriores protagonizadas por Tom Holland. El estudio eligió a Destin Daniel Cretton para asumir esa responsabilidad. El director ya había trabajado previamente con Marvel y volverá a colaborar con la compañía en esta nueva etapa del personaje.

Trailer 'Spider-Man: Brand New Day'

Embed - Spider-Man Un Nuevo Día | Tráiler Oficial (Doblado)

Reparto 'Spider-Man: Brand New Day'