Joe Russo asegura que "Avengers: Doomsday" será la película más madura de Marvel

Joe Russo afirma que Avengers: Doomsday es la película "más madura y emocionalmente compleja" de la franquicia de Marvel .

En una nueva entrevista con CBR, Russo, quien dirigió la película junto a su hermano, Anthony Russo , dice que la nueva película es emocionalmente más compleja y madura que las entregas anteriores, que incluyeron dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos ( Infinity War y Endgame ).

“Hay muchas sorpresas en esto”, dijo Russo. “Y creo que [Doomsday] es la más compleja emocionalmente de todas . Y en muchos sentidos, la más madura de todas”.

Russo añadió que la película, junto con su secuela Secret Wars , ha sido más difícil de realizar que las anteriores. “Las apuestas son cada vez más altas. Pero la complejidad emocional siempre es la clave . Si le añades complejidad emocional a cualquier cosa, la enriqueces. La convierte en una experiencia más completa para el público”.

Además, el protagonista Robert Downey Jr., que interpreta al antagonista Doctor Doom en la película, insinuó que los guionistas del filme (Stephen McFeely y Michael Waldron, junto con el jefe de Marvel, Kevin Feige, que supervisa el proyecto) podrían haber superado el bache de Marvel posterior a Endgame.

“Hay algo en Doomsday y en adelante que es literalmente el único antídoto para la pregunta: ‘¿Cómo evitar que estas películas decepcionen después de Infinity War y Endgame ?’”, dijo el actor. “Y vaya si nos hemos esforzado para lograrlo… Se trata de cómo se ha estructurado y de los demás personajes”.

Los hermanos Russo estuvieron recientemente en el festival SXSW de Londres, donde también hablaron sobre el próximo estreno de Disney.

Joe Russo dijo que están “de vuelta a la fase cero” del MCU con Doomsday y Robert Downey Jr. interpretando al antagonista Dr. Doom: “Esa serie que cambia y te sorprende, que se reinventa y luego vuelve a cambiar y a sorprenderte, eso es emocionante y creo que van a ver algunos cambios [con Doomsday]. Así que, prepárense. Miren, estuvimos con Rob [Downey Jr.] hoy temprano. Ambos estábamos hablando sobre este concepto de que estamos de vuelta a la fase cero. Esto es empezar de cero. Queremos asegurarnos de que todos sientan que esto no se apoya en nada del pasado”.

Avengers: Doomsday se estrenará en cines el 17 de diciembre.