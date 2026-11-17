"Spider-Man: Brand New Day" vuelve a los cines con una versión extendida + Agregar ámbito en









La película protagonizada por Tom Holland llegó a los cines el 30 de julio y se convirtió rápidamente en el mayor éxito de taquilla del año.

El filme vuelve a los cines en diciembre.

Tras su exitoso paso por cines, Spider-Man: Brand New Day volverá a las salas con una versión extendida que incluye escenas que fueron descartadas en la edición final.

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"Bienvenidos a un nuevo “Un Nuevo Día”. La película que batió récords regresa a la pantalla grande el 3 de diciembre con una versión extendida que incluye nuevas escenas y un par de sorpresas más. #SpiderMan: Un (Nuevo) Nuevo Día, exclusivamente en cines", indicó el anuncio de Sony Pictures Argentina.

View this post on Instagram Cómo será la nueva versión de Spider-Man: Brand New Day La noticia de que "Brand New Day" regresaría a los cines con una versión extendida se dio a conocer a finales de septiembre. Si bien el público tendrá que esperar otro mes para saber todo lo que incluye el reestreno de "Brand New Day", Rosario Dawson aparecerá en algún momento de la película. La estrella de Ahsoka reveló por primera vez durante una sesión de preguntas y respuestas con fans de "Daredevil" en agosto que su personaje del UCM, Claire Temple, también conocida como Night Nurse, tenía un cameo en "Brand New Day", pero la escena fue eliminada.

La enfermera nocturna de Dawson es una paramédica que ayuda a tratar a los superhéroes heridos. El personaje apareció por primera vez en la primera temporada de Daredevil en 2015. Dawson retomó el papel en varias series del UCM, incluyendo Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders.

Spider-Man: Brand New Day llegó a los cines el 30 de julio y se convirtió rápidamente en el mayor éxito de taquilla del año. La superproducción de superhéroes debutó con 927 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana y desde entonces ha extendido su recaudación global a 2.500 millones de dólares. Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película es actualmente la tercera película más taquillera de todos los tiempos, detrás de Avatar (2920 millones de dólares) de 2009 y Avengers: Endgame (2880 millones de dólares) de 2019, y por delante de Avatar: El Camino del Agua (2300 millones de dólares) de 2022 y Titanic (2200 millones de dólares) de 1994.

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