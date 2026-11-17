"Las nuevas desventuras de Cliff Booth": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Brad Pitt + Agregar ámbito en









Brad Pitt retoma el papel que le valió un Oscar en la película de Quentin Tarantino de 2019 "Érase una vez en Hollywood".

Tras lo que será su paso por cines, la película llegará a Netflix el 23 de diciembre.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, secuela/spin-off de Érase una vez en Hollywood, tuvo su estreno mundial anoche, y quienes la vieron elogiaron la película por su tono "salvaje".

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En Las nuevas desventuras de Cliff Booth, Brad Pitt retoma el papel que le valió un Oscar en la película de Quentin Tarantino de 2019. Tarantino también escribió el guion de esta novela policíaca, pero David Fincher la dirigió.

La nueva aventura de Cliff Booth se sitúa en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la película original, y muestra al especialista en escenas de riesgo lidiando con "asesinatos, chantaje, robos y extorsión".

“Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores”, dijo Tarantino, explicando su decisión de ceder las riendas a otra persona . “Así que la idea de que David Fincher realmente quiera adaptar mi obra, para mí, demuestra un nivel de seriedad hacia mi trabajo que creo que debe tenerse en cuenta”.

La película se proyectará en exclusiva en formato IMAX durante dos semanas a nivel mundial, a partir del 25 de noviembre, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre. Anoche (lunes 16 de noviembre), la película se estrenó en el TLC Chinese Theatre de Los Ángeles y, según las primeras reacciones, Fincher y Tarantino "no se habían divertido tanto en años".

Qué dicen las primeras reacciones sobre Las nuevas desventuras de Cliff Booth Clayton Davis, de Variety, la describió como "una película desenfrenada y divertidísima para pasar el rato" antes de elogiar la "magnífica" cinematografía. Además Davis elogió al elenco secundario: "Elizabeth Debicki aporta una sensualidad embriagadora, y Scott Caan y Peter Weller son un verdadero deleite, tanto que podrían haber tenido el triple de tiempo en pantalla". David Fincher’s “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” is a wild, hilarious hangout movie. Brad Pitt slides back into his beloved Oscar-winning role and gives his best performance since “Once Upon a Time in...Hollywood.” Elizabeth Debicki brings an intoxicating sensuality,… pic.twitter.com/Z4Ec0AWiAm — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) November 17, 2026 "Vayan a ver Las nuevas desventuras de Cliff Booth, es una película genial", aseguró la periodista Jazz Tangcay. "Tarantino y Fincher son la pareja perfecta para crear esto, y lo hacen con creces. ¡Quiero escuchar la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross!" “Las nuevas desventuras de Cliff Booth es divertidísima. La incursión de David Fincher en una época pasada y nostálgica que tanto le gusta a Quentin Tarantino funciona a la perfección. Tarda en arrancar, pero se desarrolla como una película de cine negro ambientada en Los Ángeles”, dijo la crítica de cine Courtney Howard. Kenzie Vanunu la calificó como “una de las mejores películas del año” y añadió: “Es divertidísima, podría haber visto a este reparto durante horas. Cliff Booth como un tipo guay de Los Ángeles al estilo Travis McGee, un sueño. Brad Pitt está sencillamente perfecto”.