Star+ desaparece no sólo en Argentina sino en todo el mundo

Star Plus desaparece no sólo en Argentina sino en todo el mundo, mientras sus contenidos formarán parte de Disney Plus , su plataforma madre. Todo responde a estrategias de negocios, que en un principio llevaron a multiplicar plataformas y últimamente tienden a la fusión, como ocurrió con Max el mes pasado. Cuando estallaó el streaming en pandemia fue negocio diversificar con varias plataformas diferentes, pero llegado el pico del negocio las majors se acogieron a la supervivencia del más apto, recalcularon y dieron de nuevo.

El plato fuerte de Star Plus por estos días y primero en el ránking es “Coppola, el representante”, con Juan Minujín y una historia centrada no solo en los éxitos profesionales de Maradona sino su lado oscuro, los casos vinculados con drogas, el costo de la fama y los excesos. La serie ofrece una mirada intimista de un hombre que fue el manager del futbolista más importante del mundo, amalgamado por ese sucumbir a las fiestas y la noche, los rasgos del bon vivant y la bipolaridad de un astro futbolístico que cayó de la cumbre a la decadencia.

No faltan personajes simbólicos como Jacobo Winograd, Susana Giménez, Amalia "Yuyito" González, pareja de Coppola en ese entonces y la elección deliberada de que Diego Maradona no sea interpretado por un actor, sino que esté omnipresente y sobrevuele más como un ángel que como un fantasma. No faltan entonces el emotivo adiós de Maradona en la Bombonera con “La pelota no se mancha”

Coppola El Representante -Episodio 2 - Star+ (7) (1).jpg

Otra de las series destacadas de Star Plus es un clásico del cine como “Shogun”, que sumerge en el mundo del Japón feudal y ofrece un entramado de conflictos y alianzas que determinan el destino de un país. La remake de ese film muestra a Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada), un ambicioso y astuto señor feudal que aspira a convertirse en el shgun, el líder supremo de Japón. Para lograrlo, debe enfrentarse al Consejo de Regentes, que lo considera una amenaza, y a los portugueses, que han impuesto su influencia católica en el país.

A subrayar, su ambientación, que recrea con detalle y rigor el Japón del siglo XVII. Muestra la belleza y la complejidad de la cultura japonesa, desde sus tradiciones, rituales y costumbres, hasta su arte, arquitectura y vestuario. También respeta el uso del idioma japonés, que se escucha en la mayor parte de los diálogos, lo que dota de autenticidad y verosimilitud a la historia.

Finalmente puede considerarse un homenaje a Akira Toriyama la serie “Sand Land”, con 13 episodios, que se terminan de estrenar el 27. Creador de Dragon Ball, Toriyama murió el 1 de marzo y dejó un legado en el manga que es ineludible.

Ambientada en un mundo desolado, “Sand Land” se sumerge en seres humanos y demonios en una lucha constante por recursos escasos. Un rey avaro controla el agua, el bien más preciado, mientras que el Sheriff Rao busca desesperadamente un lago oculto. Beelzebub, hijo del Rey Demonio, y su asistente Ladrón, se unen a Rao en esta búsqueda. Juntos, enfrentarán desafíos y descubrirán que la colaboración entre especies puede ser la clave para su supervivencia.

La serie, cuyas repercusiones no llegaron a su creador, conserva todos los ingredientes clásicos de Toriyama, como la animación curiosa, el diseño de personajes distintivo y una trama que combina comedia, acción y una gran química entre los personajes.