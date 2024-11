Star Wars: confirman quién estará a cargo de su nueva trilogía de películas

Cómo será la nueva trilogía de Star Wars

La nueva historia no pretende ser una continuación de la saga Skywalker, el nombre del arco general de las películas de Star Wars que dominan la cultura pop y que son populares entre los espectadores, conocidas como Episodios 1 a 9. La intención aquí es tener personajes nuevos y una nueva historia, y no que sea una continuación, según las fuentes. (Aunque eso no significa que algunos personajes no puedan o no quieran aparecer).