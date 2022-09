Stephen King, el responsable del terror que todos conocemos

La década de los setenta además de Carrie trajo: Salem's Lot, The Shinning, Rage (firmada bajo su seudónimo Richard Bachman), The Stand, The Long Walk (R.B.) y The Dead Zone. Esta última vendió cerca de 175.000 copias en su primer año y se convirtió en la primera novela de King en alcanzar el primer lugar en la lista de bestsellers de The New York Times.

La década del ochenta se inició con la adaptación a la gran pantalla de The Shinning por parte de Stanley Kubrick que a pesar de ser considerada un clásico del cine de terror, no dejo para nada conforme a King.

image.png

El novelista reveló, en una entrevista con The New York Times, que lo que le molesta de la versión de Kubrick es el arco del personaje de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson: mientras que en su libro el hombre va descendiendo paulatinamente hacia la locura, a él le parece que en el filme de Kubrick Jack actúa “como un demente” desde el comienzo:

“Sabía lo que se suponía que debía hacer: se suponía que debía expresar cariño por su familia y que el hotel simplemente abruma gradualmente su sentido moral y su amor por su familia”.

Cabe destacar que The Shinning es una novela en la cual King reflejó su propia lucha contra el alcoholismo a través del personaje de Jack Torrance.

Otras adaptaciones cinematográficas de sus obras que han logrado éxito comercial y de crítica son Stand By Me y Misery, dirigidas por Rob Reiner en 1986 y 1990, esta última ganadora de un Premio Óscar y un Globo de Oro gracias al desempeño de Kathy Bates como actriz principal; The Green Mile (1999) y The Mist (2007) dirigidas por Frank Darabont. La versión cinematográfica de It vio a su primera parte convertirse en la película de terror de mayor recaudación en la historia, la segunda contó un cameo del propio King. Ambas fueron dirigidas por el argentino Andy Muschietti.

image.png

Párrafo aparte merece Darabont, quien tomó la novela corta Rita Hayworth y la redención de Shawshank como la base para la película The Shawshank Redemption. A pesar de ser un fracaso en la taquilla es la mejor calificada del portal especializado IMDb y fue votada por la revista Empire como la mejor de la historia en su encuesta The 201 Greatest Movies of All Time en marzo de 2006.

King, casado y padre de tres hijos, lleva casi cinco décadas escribiendo: "Escribir no es cuestión de ganar dinero, hacerse famoso, ligar mucho ni hacer amistades. En último término, se trata de enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces, y al mismo tiempo enriquecer la tuya".