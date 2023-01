La película de superhéroes que para Steven Spielberg merecia ser nominada al Oscar

"Estoy realmente animado por eso", dijo. “[Pero] llegó tarde para la película que debería haber sido nominada hace varios años, The Dark Knight de Christopher Nolan".

“Esa película definitivamente habría obtenido una nominación a Mejor Película hoy, por lo que tener estos dos éxitos de taquilla presentados sólidamente en la lista de los 10 principales es algo que todos deberíamos estar celebrando”.

Estrenada en 2008, The Dark Knight actuó como catalizador de la decisión de la Academia de expandir la lista de nominaciones a Mejor Película de cinco a 10. La película fue nominada a cinco premios Oscar, y Heath Ledger ganó póstumamente como Mejor Actor de Reparto.

Además de Avatar: The Way Of Water y Top Gun: Maverick, los nominados de este año a Mejor Película incluyen la nueva película de Spielberg The Fabelmans, All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, TÁR, Triangless of Sadness y Women Talking.

Top Gun: Maverick recibió seis nominaciones en total, empatando con TÁR de Todd Fields. The Way Of Water, por su parte, recibió cuatro nominaciones.