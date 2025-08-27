Sting enfrenta una demanda millonaria presentada por sus excompañeros de The Police

La acción judicial fue impuesta en agosto de 2025 por Summers, guitarrista, y Copeland, baterista, quienes alegan que el cantante y su empresa, Magnetic Publishing Limited, les adeudan sumas millonarias en concepto de regalías.

El músico británico Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de la banda The Police, Andy Summers y Stewart Copeland , quienes lo acusan de retener millones en derechos de autor.

La acción judicial fue impuesta en agosto de 2025 por Summers, guitarrista, y Copeland, baterista, quienes alegan que el cantante y su empresa, Magnetic Publishing Limited, les adeudan sumas millonarias en concepto de regalías. El caso, fue registrado bajo la categoría de “contratos y acuerdos comerciales generales” y surgió tras años de intentos fallidos de alcanzar un acuerdo extrajudicial .

Según informa el medio The Sun, Sting gana £550.000 al año en beneficios sólo por la canción “Every breath you take” , sin otorgar ni a Summers ni a Copeland créditos como compositores. Fuentes cercanas informaron que esta situación " se venía gestando desde hacía tiempo ". Por ese motivo, los abogados "intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto". Finalmente, sus compañeros se vieron obligados a recurrir a la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra, que abrió diligencias contra el cantante y su empresa.

El ascenso y caída de The Police

La banda británica The Police se formó en 1977 y se separó años después a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo.

Con tan solo cinco álbumes de estudio, la banda acumuló éxitos como “Every Breath You Take” y “Message in a Bottle”. Sin embargo, a pesar de su meteórico ascenso, la convivencia entre los integrantes estuvo marcada por tensiones y luchas de poder, lo que desembocó en una separación oficial en 1986, tras una última gira de 105 conciertos sin despedida formal ni para ellos ni para sus seguidores.

Sting, en una entrevista con Rolling Stone en 1983, reconoció: “No es una relación fácil, de ninguna manera. Somos tres individuos muy autónomos, y una banda es la mayoría de las veces una alianza artificial. Hay tensiones, pero creo que hay un gran amor entre nosotros y un respeto genuino. No puedo pensar en dos músicos con los que prefiera tocar. Pero ninguno de nosotros es fácil para trabajar. No es todo camaradería, y nunca lo fue”. Por otro lado, el proceso creativo tampoco estuvo exento de conflictos. El propio Sting admitió que las decisiones se tomaban “a base de violencia”, y que tanto él como Summers y Copeland defendían sus posturas con vehemencia.

The Police Por el momento, ni los miembros, ni Sting hicieron declaraciones públicas sobre la disputa. Getty Images

Por su parte, Stewart Copeland no ocultó su opinión sobre el carácter de Sting. En declaraciones recogidas por el Daily Mail, lo describió como “egoísta, narcisista y misántropo”, y añadió que su ego “es tan grande que es visible desde la luna”.