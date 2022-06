La medición del rating es hoy cuestión de redes e “influencers”

Durante 2021 el contenido de video obtuvo una penetración superior a 67% entre los argentinos, lo que marca que casi 7 de cada 10 consumen streaming. Asimismo, 48% de la población tiene una suscripción paga a una plataforma de streaming, lo que marca un crecimiento sostenido en relación al año pasado. En 2020 la pandemia potenció el incremento exponencial del streaming.

En el ranking de social media engagement de mayo se destacan series y películas como “Moon Knight” (Disney+), “Heartstopper” (Netflix), “¿Quién mató a Sara?” (Netflix), “El marginal” (Netflix), “This Is Us” (Star +), “The Batman” (HBO Max), “42 días en la oscuridad” (Netflix), “Better Call Saul” (Netflix), “The Boys” (Prime Video), “Siempre fui yo” (Disney +), “La jauría” (Prime Video) y “HALO” (Paramount +).

En los casos de “Better call Saul” y “This is us” se trata de temporadas finales tras cinco previas, con un desgaste evidente en las historias pero que, por alguna razón, el público no puede dejar de ver. La última temporada de “Los Pearsons” fue una de las más lacrimógenas, con previsible cierre que se conocía desde hace tiempo gracias a los saltos temporales que anticipaban quién moría, quien se separaba o quién volvía a casarse. En redes se habló en detalle y se la destacó como una de las mejores de la historia. Su modelo de negocios fue peculiar, dado que comenzó en Fox Premium y fueron varios los que se abonaron al paquete para verla, más tarde pasó a la plataforma de Amazon y la última temporada se dio por Star Plus, traccionando siempre como el contenido estrella las plataformas mencionadas, que utilizaron la serie como carta de presentación.

“Better call Saul”, spin off de “Breaking Bad” que fue siempre contenido original de AMC y Netflix, exhibe innegable desgaste en su temporada final, a diferencia de su serie madre. La quinta temporada en pandemia había resultado digna de broche de oro, pero su continuación decepciona y abrió subtramas que nunca interesaron tanto como sus protagonistas encarnados por Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, o el temible narco Lalo Salamanca. Si bien hubo algunos chistes ingeniosos en torno a Howard Hamlin, resultó obvio el intento por estirar hasta la última escena, que devolvió el gancho necesario para querer ver la segunda mitad de esta última temporada, a estrenarse el 12 de julio.