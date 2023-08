Su película recaudó millones y terminó vendiendo churros

El actor repitió en el mismo papel en otras tres secuelas de la franquicia: American Pie 2 (2001), American Pie: ¡Menuda boda! (2003) y American Pie: El reencuentro (2012). Una saga que cuenta con hasta nueve entregas y que próximamente podría resucitar con una décima.

Seann William Scott asegura que se sintió encasillado por su papel en American Pie

Scott aumentó su caché en las secuela posteriores, alcanzando un sueldo de hasta 5 millones de dólares por su última participación en la franquicia en 2012. Además, el intérprete conseguía aumentar su fama con su aparición en clásicos como Dude Where's My Car (2000), Final Destination (2000), Road Trip (2000), Evolution (2001), The Dukes of Hazzard (2005), Mr Woodcock (2007) y Role Models (2008), mientras también ponía voz al personaje de Crash en las películas de Ice Age.

Sin embargo, Scott sintió que este papel acabó encasillándole en la industria, pese a sentirse eternamente agradecido por él. "No es que creyese que Martin Scorsese me iba a elegir para su próximo proyecto, porque entendía por qué no me llamaban para ese tipo de películas, ya que solo hubiera distraído a la audiencia. Terminé encasillado, pero siempre afortunado de tener la posibilidad de hacer reír a la gente", confesaba recientemente.

En la actualidad, el actor que interpretaba Stifler también se encuentra en negociaciones para su posible retorno en la nueva película de la franquicia, que podría llegar también junto al retorno de otros personajes icónicos como Jim (Jason Biggs), Michelle (Alyson Hannigan) o la madre de Stifler y el padre de Jim, interpretados por Jennifer Coolidge y Eugene Levy.