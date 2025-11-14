Sueños, cosmos y naturaleza: dos exposiciones imperdibles en Ungallery







En La Boca, la galería Ungallery presenta “El jardín del sueño” y “Hay un azul que sabe rezar”, dos muestras que exploran los vínculos entre naturaleza, espiritualidad y tecnología, con obras de artistas rosarinas y de Cristina Portela.

La muestra, atravesada por el río Paraná como paisaje compartido y horizonte simbólico, invita a repensar la naturaleza como un sueño colectivo, un espacio de armonía y redención frente al vértigo del presente.

En Ungallery se pueden visitar dos exhibiciones que invitan a detenerse, mirar y dejarse llevar por lo sensible. En la sala 1, “El jardín del sueño”, con obras de Florencia Echevarría, Laura Echenique y Rosario Farías, y curaduría de Pablo La Padula, propone un encuentro poético entre arte y naturaleza. En la sala 2, “Hay un azul que sabe rezar”, de Cristina Portela, con curaduría de Sergio Bazán, abre un espacio metafísico de reflexión sobre el cosmos, el vacío y la era tecnológica.

Con una curaduría delicada y precisa de Pablo La Padula, “El jardín del sueño” reúne a tres artistas rosarinas que articulan deseos, lenguajes y visiones personales inspiradas en la naturaleza. Cada una de ellas, desde su mirada, hace florecer un “jardín artístico” en el espacio de la galería.

Florencia Echevarría encuentra en lo doméstico ecos de geometrías sagradas olvidadas. Rosario Farías transforma la memoria de un pastizal de su infancia en una pintura que busca sus orígenes. Y Laura Echenique vincula el dibujo con un códice amerindio y un arreglo floral familiar, abriendo una dimensión poética donde la vida y el arte se funden.

PORTELA Cristina Portela, Hay un azul que sabe rezar (Desvelo #40) de la Serie HAY UN AZUL QUE SABE REZAR, 30 cm x 30 cm, óleo sobre tela, 2025

En la sala 2, la artista Cristina Portela presenta un conjunto de obras de tono metafísico y atmósfera introspectiva. Bajo la curaduría de Sergio Bazán, la muestra utiliza el paisaje cósmico como metáfora visual de las grandes preguntas humanas: la finitud de la vida, el tiempo y el vacío.

El montaje, concebido como un site-specific, transforma la sala en un espacio de contemplación. Una obra mural de piso a techo organiza una constelación de pinturas que dialogan entre sí como una red rizomática. En las paredes laterales, dos grandes lienzos completan el altar visual, mientras un audio casi imperceptible del segundo movimiento de la Séptima sinfonía de Beethoven envuelve la experiencia en una atmósfera meditativa. La serie retoma ecos de trabajos anteriores y los lleva a un terreno donde lo cósmico se mezcla con lo tecnológico. En tiempos de inteligencia artificial y nuevas matrices digitales, Portela se pregunta por los límites de la creación y la persistencia del misterio. Ungallery, Ministro Brin 1335, La Boca, Buenos Aires. Jueves a sábado de 14 a 18h

